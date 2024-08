L'Orchestra giovanile “Vivace” a San Rocco Classica con Beethoven e Mozart

La rassegna San Rocco Classica del San Rocco Festival a Marina di Grosseto torna giovedì 29 agosto alle ore 21.15 con l'esibizione dell'Orchestra giovanile “Vivace” diretta da Massimo Merone. La formazione giovanile dell'Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” si esibirà alla Fortezza di San Rocco eseguendo la Ouverture delle “Nozze di Figaro” di Mozart e la Quinta sinfonia di Beethoven.



Marina di Grosseto: I biglietti sono in prevendita sulla piattaforma online VivaTicket e saranno acquistabili anche in sede di concerto (infoline: 333 5372994; informazioni anche su www.sanroccofestival.it).

Massimo Merone, direttore d’orchestra, di coro e violinista, ha concluso gli studi violinistici al Conservatorio “Cherubini” di Firenze e si è perfezionato alla Scuola di musica di Fiesole, all’Accademia musicale Chigiana di Siena e alla Scuola di musica internazionale del Trio di Trieste. Ha conseguito con il massimo dei voti e la lode il diploma di secondo livello in violino barocco al Conservatorio “Maderna” di Cesena, il diploma per direttori di coro alla Scuola internazionale per direttori di coro della fondazione “Guido d’Arezzo” e il titolo di Direzione d’orchestra al conservatorio “Cherubini” di Firenze. Dirige varie formazioni sinfoniche come l’Orchestra sinfonica di Sanremo, l’Orchestra “Città di Grosseto” – con la sua formazione giovanile “Vivace” – e la “Florence Symphonietta".

Vivace, la formazione giovanile dell'Orchestra sinfonica “Città di Grosseto”, è stata costituita il 27 febbraio 2018 grazie al contributo di un gruppo di soci fondatori: oltre all'Orchestra sinfonica Città di Grosseto, sono il Comune di Grosseto, Fondazione Grosseto Cultura, l'Istituzione Le Mura, il liceo musicale Polo “Bianciardi”, la Fondazione rotariana Berliri Zoppi, il Rotary Club Grosseto, la Fondazione Fiorilli e Banca Tema. Alle selezioni per comporre la formazione giovanile possono partecipare giovani musicisti di età compresa tra 16 e 26 anni.

Nelle foto: il direttore d'orchestra Massimo Merone