L’Orchestra Giovanile di Grosseto apre i “Concerti d’Autunno” del Rotary

Grosseto: Sarà l’Orchestra Giovanile di Grosseto “Vivace” ad inaugurare, stasera alle ore 19 nella Chiesa di San Francesco, la serie dei “Concerti d’Autunno” che viene offerta alla cittadinanza di Grosseto ogni anno in ottobre dal Rotary Club Grosseto. Sarà questa la tredicesima edizione di questa manifestazione musicale con la quale il Rotary si propone con l’intento di promuovere la cultura, rendendola fruibile a tutti (l’ingresso ai concerti è gratuito), e di valorizzare le realtà artistiche grossetane oltre a importanti artisti del mondo.



Per ricordare i 70 anni del Club, il Rotary dedica il concerto di stasera alla memoria del professor Giovanni Marini, rotariano che molto si è prodigato per lo sviluppo della cultura, soprattutto musicale, della nostra città.

L’Orchestra sarà diretta dal maestro Massimo Merone, ed avrà al pianoforte Davide De Luca. Verranno proposti il “Concerto n.3” di Beethoven e, sempre di Beethoven , la “Sinfonia n. 4”.

L’Orchestra Giovanile di Grosseto nasce nel 2018 per volontà del consiglio direttivo dell’Orchestra Sinfonica Città di Grosseto, che la istituì avendo soci fondatori Comune di Grosseto, Istituzione “Le Mura”, Fondazione Grosseto Cultura, Liceo Musicale “Polo Bianciardi”, Fondazione Rotariana “C. Berliri Zoppi”, Rotary Club di Grosseto, Fondazione E. e C. Fiorilli, Banca Tema. Da subito l’orchestra si è distinta in eventi musicali di qualità sul territorio grossetano, riscuotendo successi che l’hanno spinta a collaborare con varie realtà locali e non, tra queste l’Accademia Chigiana.

Il direttore principale di “Vivace” è Massimo Merone. Dopo gli studi violinistici presso il conservatorio “L. Cherubini” di Firenze si è perfezionato presso la scuola di Musica di Fiesole, presso l’Accademia Musicale Chigiana di Siena, la scuola di musica internazionale del Trio di Trieste a Duino e presso l’Accademia di Musica di Firenze.

Davide De Luca ha iniziato gli studi di pianoforte all’età di 6 anni presso l’Istituto musicale comunale di Grosseto “Palmiero Giannetti, ed ha conseguito nel luglio 2016, a Siena, la laurea triennale con il massimo dei voti e la lode.

Vincitore di borse di studio e di concorsi internazionali, è considerato uno dei più promettesti fra i giovani pianisti italiani.