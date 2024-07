L’Orbetello Piano Festival tra le mura del Forte delle Saline con “I concerti alla Torre”

Orbetello: Il pianoforte risuona tra le mura possenti di un forte rinascimentale costruito a difesa del mare: prosegue l’Orbetello Piano Festival, la rassegna ideata da Giuliano Adorno e Beatrice Piersanti che, fino al 4 agosto, porta il pubblico a scoprire luoghi poco noti della laguna toscana trasformandoli in palcoscenici d’eccezione per accogliere virtuosi da tutto il mondo. Con una serie di quattro imperdibili appuntamenti dal titolo “I concerti alla Torre”, sarà infatti il Forte delle Saline di Albinia ad ospitare la parte conclusiva di questo originale cartellone offrendo un lungo dine settimana di grande musica.



Si comincia giovedì 1 agosto quando, alle ore 21.30, Gianluca Faragli, sarà protagonista del piano recital “Reminiscenze”, un viaggio che da Ludwig van Beethoven arriva a Ferdinand Ries per proseguire fino a Luigi Dallapiccola e Franz Liszt.

Gianluca Faragli, nella foto di Mario Rota, vincitore di molti concorsi pianistici nazionali e internazionali, ha suonato da solista in Italia e all’estero collaborando con prestigiose orchestre ed eccelsi direttori. Tiene regolarmente recital pianistici e concerti in formazioni da camera per stagioni di rilevanza internazionale. Nel 2024 è in uscita la sua prima produzione discografica dedicata al compositore Ferdinand Ries per l’etichetta Brilliant - PianoClassics.

Attualmente è docente di Pratica Pianistica e Musica da Camera presso il Conservatorio Duni di Matera. Nel 2015 fonda l’Associazione Musica&Cultura Pentagramma per la quale cura la direzione artistica del Festival Settimane Musicali Internazionali e dell’Oltregiogo Piano Competition.

Orbetello Piano Festival prosegue poi venerdì 2 agosto sempre alle ore 21.30 il pianoforte di Tomasz Zajac, offrirà un programma di musiche di Nowakoski, Granados e Chopin.

Sabato 3 agosto alle ore 21.30 Si rinnova l’appuntamento che nasce dalla collaborazione con l’Accademia Musicale Chigiana di Siena e che vede protagonisti gli allievi della Masterclass chigiana diretta da Lylia Zylberstein.

Gran finale domenica 4 agosto alle ore 21.30 con il pianoforte di Sergey Belyavsky.

Orbetello Piano Festival è reso possibile grazie al sostegno dell’Amministrazione Comunale di Orbetello- assessorato alla cultura, della Fondazione CR Firenze e di numerosi partner tra cui RRD Roberto Ricci Design.

Info e biglietteria +39 3534407785 / +39 389 2428801 www.orbetellopianofestival.it