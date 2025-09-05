L’Orbetello Jazz Festival si fa in tre

Alle ore 18.00 sul palco di Piazza Principale va in scena il jazz del Reunion Trio (ingresso libero). Alle ore 21.00 la Polveriera Guzman ospita l’eleganza di TOKU (ingresso 10 euro) a seguire DJazz set - Live & Electronic con Gianluca Gentili

Orbetello: Orbetello Jazz Festival si fa in tre: DOMANI 6 SETTEMBRE la grande festa della musica live organizzata dallo storico Alexanderplatz Jazz Club di Roma in collaborazione con il Comune di Orbetello e con il sostegno di Banfi, propone ben tre differenti momenti musicali.

Si comincia alle ore 18.00 quando la Piazza Principale ospita il Reunion trio, con Giovanni Benvenuti (sassofono tenore), Francesco Pierotti (contrabbasso) e Fabio D’Isanto (batteria). I tre musicisti proporranno un viaggio alla scoperta del loro nuovo lavoro discografico dal titolo “I Thought About You”, in cui rileggono alcuni standard della tradizione del jazz in un viaggio musicale pieno di personalità e carattere. (Ingresso libero).

Alle ore 21.00, alla Polveriera Guzman (via Mura di Levante), arriva l’energia trascinante di Toku, una delle personalità artistiche più interessanti e coinvolgenti della scena musicale internazionale. Intenso, raffinato ed elegante, il cantante e trombettista giapponese Toku, che vanta una carriera costellata di grandi collaborazioni con personaggi come Ron Carter, Kenny Baron, Chris Cheek, sale sul palco dell’Orbetello Jazz Festival con un vero parterre dei rois. Con lui suoneranno infatti Giovanni Mirabassi (pianoforte) vincitore di ben 17 dischi d'oro, Gianluca Renzi (contrabbasso) e Enrico Morello (batteria). (Ingresso 10 euro).

Quindi, dopo la performance di Toku, la città lagunare sarà animata da un DJazz set - Live & Electronic con Gianluca Gentili che promette un clima di festa e divertimento.

Domenica 7 settembre, la chiusura dell’Orbetello Jazz Festival è affidata a Jim Porto, star internazionale della musica samba. Alle ore 18.00 in Piazza del Comune, il pianista, compositore e cantante brasiliano sarà protagonista con il suo gruppo Bloco Do Gi Gin offrendo un viaggio fra samba, bossa nova e jazz e spaziando nei grandi classici brasiliani. Con lui sul palco una formazione eccezionale che vede Gianni di Crescenzo (tastiera), Mauro Salvatore (batteria), Fabrizio Cucco (basso), Francesco Damiani (sax), Gino Canini (tromba). (Ingresso 10 euro).

La direzione artistica di Orbetello Jazz Festival è firmata da Eugenio Rubei (Alexanderplatz Jazz Club di Roma, Sound&Image).

Per informazioni e per la prenotazione dei biglietti, è possibile chiamare il numero +39 349 977 0309








