L'omaggio a Modugno nel concerto di San Lorenzo dell'Orchestra “Città di Grosseto”

Sabato 10 agosto in piazza Dante nella notte del “Grifone d'oro” l'esibizione diretta da Giancarlo De Lorenzo con tredici brani interpretati dal cantautore Peppe Voltarelli

Grosseto: Il 6 agosto 1994 moriva a Lampedusa, a soli 66 anni, Domenico Modugno. Nell’estate del trentennale della sua scomparsa, l’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” rende omaggio al cantautore che dagli anni ‘50 ha cambiato la storia della canzone italiana. Un tributo che va in scena nella notte del “Grifone d'oro”: il tradizionale concerto di San Lorenzo 2024, sabato 19 agosto alle ore 21.15, è “Voltarelli canta Modugno”. A dirigere l'orchestra sarà il maestro Giancarlo De Lorenzo, a interpretare i brani di Modugno sarà il cantautore Peppe Voltarelli, vincitore di tre Targhe Tenco, prestigioso premio dedicato alla musica d'autore. Il programma prevede l'esecuzione dei grandi classici interpretati da Domenico Modugno: “Cantare”, “Lazzarella”, “Vecchio frac”, “Musetto”, “'O ccafè”, “U pisci spada”, “Tu si' 'na cosa grande”, “Volare”, “Dio come ti amo”, “La donna riccia”, “Amara terra mia”, “Cosa sono le nuvole”, “L'avventura”.

L'ingresso in piazza Dante sarà libero e gratuito, fino all'esaurimento dei posti a disposizione (per informazioni è possibile contattare l'infoline dell'Orchestra al numero 333 5372994).

Il direttore d'orchestra Giancarlo De Lorenzo (1959) ha studiato al Conservatorio di Brescia, diplomandosi in Organo e Composizione organistica sotto la guida del maestro Franco Castelli. Dopo aver conseguito il diploma di maturità classica ha proseguito gli studi alla facoltà di Lettere e filosofia dell'Università di Bologna, al Dams, nella sezione Musica. Ha studiato anche Composizione e Direzione d'orchestra con il maestro Cataldo. Direttore stabile dal 1992 dell'Orchestra “Vox Auræ” di Brescia, nel 2003 gli viene affidata la carica di direttore artistico e direttore principale dell'Orchestra del Teatro Olimpico di Vicenza (carica che ricopre ancora), con la quale si è esibito in numerosi concerti in Italia e all'estero. Ha collaborato con grandi solisti e ha diretto in più occasioni varie orchestre in tutto il mondo. Fra i tanti progetti, nel 2009 ha diretto l’Orchestra sinfonica abruzzese al Teatro alla Scala di Milano – con grande successo di pubblico e di critica – in un concerto dedicato alla ricostruzione del Teatro Comunale dell’Aquila.

Peppe Voltarelli, calabrese, è cantante, autore di canzoni, attore e scrittore. Nel 1990 ha fondato “Il parto delle nuvole pesanti”, band di culto del nuovo folk italiano di cui è cantante e leader. Da solista ha pubblicato sette album in studio, quattro colonne sonore e due concerti. Si è aggiudicato tre volte la Targa Tenco, con “Ultima notte a Malá Strana” nel 2010 come miglior album in dialetto, con “Voltarelli canta Profazio” nel 2016 e con “Planetario” nel 2021, entrambi come miglior album interprete. È stato attore protagonista e coautore del film “La vera leggenda di Tony Vilar” di Giuseppe Gagliardi, primo mokumentary italiano. Ha collaborato con Claudio Lolli, Teresa De Sio, Sergio Cammariere, Otello Profazio, Roy Paci, Carmen Consoli, Bandabardò e Amy Denio. Ha suonato in tutto il mondo e suoi dischi sono stati pubblicati in Europa, Argentina, Canada e Stati Uniti. L’ultimo album, “La grande corsa verso Lupionòpolis”, è stato registrato a New York e pubblicato da Visage Music nel 2023.