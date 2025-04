“L’oblio nei tuoi occhi” per l’aperitivo letterario

Grosseto: Giovedì 17 aprile al Polo le Clarisse alle 18.30 torna la rassegna “Aperitivi letterari” organizzata con l’associazione “Letteratura e dintorni”: l’autrice Paola Sbarbada dialogherà con Milena Stefani sul suo libro “L’oblio nei tuoi occhi”. Inoltre, a tutti i partecipanti sarà offerta una degustazione dei vini del Podere 414. Il biglietto d’ingresso costa 3 euro (ridotto a 2 euro per i soci di Fondazione Grosseto Cultura) e include la possibilità di visitare il Museo Collezione Gianfranco Luzzetti. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare 0564 488066 o scrivere a prenotazioni.clarisse@gmail.com.

Paola Sbarbada è un autrice di origine mantovana, lavora nel settore della finanza ma la musica e la letteratura fanno parte della sua vita da sempre. Con Gilgamesh Edizioni ha pubblicato il romanzo “Il casolare sull’aia”, il suo libro d’esordio, e nel 2024 “L’oblio nei tuoi occhi”.

Il libro al centro del dialogo di giovedì 17 aprile parla delle vite di due giovani che si incrociano in una calda notte di settembre. Christine ha avuto un grave incidente e Giulio è un affermato neurochirurgo che la soccorrerà: la ragazza riporterà una grave amnesia dissociativa per cui non ricorda nemmeno il suo nome, sarà il medico ad aiutarla a scavare nel suo passato, dissotterrando i misteri che avvolgono la sua vita.