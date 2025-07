L’Oasi WWF si sveglia sulle note del pianoforte

Giovedì 31 luglio alle ore 06.00 torna l’attesissimo concerto che sposa le armonie della musica al dolce risveglio del bosco. Nel Bosco di Patanella, Antonia De Pasquale propone un viaggio incantato da Chopin a Ravel

Orbetello: Un viaggio incantato da Chopin a Ravel, tra le armonie della musica e il dolce risveglio del bosco: con un suggestivo concerto all’alba nell’Oasi WWF - Bosco di Patanella giovedì 31 luglio alle ore 06.00 prosegue l’Orbetello Piano Festival.

Dopo il successo delle precedenti edizioni a grande richiesta torna l’attesissimo appuntamento che sposa musica, natura e bellezza e che quest’anno vede protagonista la giovanissima e talentuosa Antonia De Pasquale.

Classe 1998, De Pasquale studia al Conservatorio della Svizzera Italiana di Lugano con il Maestro Roberto Plano e all'Accademia di Musica di Pinerolo con i Maestri Roberto Plano e Mariangela Vacatello. Si è diplomata con lode a 18 anni presso il Conservatorio “Nino Rota” di Monopoli e ha conseguito il biennio accademico con lode e menzione speciale. La sua tesi magistrale esplora le connessioni tra Beethoven, Debussy, Ravel e Fedele. Ha studiato con Maestri come Filippo Gamba, Pavel Gililov e Roberto Prosseda. Ha vinto oltre 35 concorsi internazionali, tra cui il "London Young Musician of the Year" 2024 e l'Orbetello International Piano Competition. Ha vinto premi speciali per l'esecuzione contemporanea e ha tenuto concerti con orchestre, tra cui l'Orchestra Sinfonica di Pazardzhik. Ha suonato in prestigiose sedi come la St. James’s Church a Londra e la Mozarthaus a Vienna. Parallelamente alla carriera pianistica, ha conseguito una laurea in Lingue e Culture per la Mediazione Internazionale e ha pubblicato saggi musicologici.

Il festival torna poi nel cuore di Orbetello con i “concerti in piazza”: lunedì 11 agosto alle ore 21.30 la Piazza Giovanni Paolo II ospita “Silver Light - Dedicato alla Laguna di Orbetello” un appuntamento che vede protagonisti al pianoforte Giuliano Adorno, Yukiko Hirano e Francesco Iannitti, alle percussioni Federico Poli e Yosuke Nomoto con Simona Viganò (voce). Il programma prevede l’esecuzione di un’opera composta da Francesco Iannitti Piromallo, che vede come dedicatario Giuliano Adorno, direttore artistico di Orbetello Piano Festival.

Gran finale mercoledì 13 agosto alle ore 21.30 quando in Piazza Giovanni Paolo II Orbetello si esibirà la Tbsk Orchestra Tokyo diretta da Takeshi Kuse con Danylo Saienko (pianoforte) che proporrà un programma con musiche di Gershwin, brani d’opera italiana e repertorio giapponese.

Ideato da Giuliano Adorno e Beatrice Piersanti dell’associazione Kaletra, Orbetello Piano Festival è reso possibile grazie al contributo del Comune di Orbetello, della Fondazione CR Firenze e della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno.

Sponsor: RRD Roberto Ricci design, Monteverro, Maregiglio, Marina Chiara Srl, Gitav, Botanical Dry Garden.

I biglietti hanno un costo di €15 (ridotto under 18, €8). I concerti dell’11 e 13 agosto sono ad ingresso libero in piazza (prenotazione posto a sedere €15).

Il programma completo del festival è disponibile al link: www.orbetellopianofestival.it

Info e prenotazioni 389 2428801