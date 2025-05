L’Mvp Mondo Hockey ElKing è Davide Banini

L'attaccante del Follonica trionfa nella sesta edizione per il miglior giocatore del campionato italiano. Fra i portieri vince Riccardo Gnata del Forte dei Marmi

Follonica: In occasione di gara2 dei quarti di finale scudetto fra Follonica e Bassano, è stato svelato il vincitore dell'Mvp Mondo Hockey Elking. A trionfare in questa sesta edizione è Davide Banini, l'attaccante del Follonica Hockey che succede a Giulio Cocco che aveva vinto le ultime due edizioni. Fra i portieri ha vinto Riccardo Gnata del Forte dei Marmi, fresco vincitore della medaglia di bronzo ai Mondiali con l'Italia (così come lo stesso Banini) che si sono disputati a Novara e che ha dato addio ai colori azzurri, dopo che nella prima edizione aveva vinto Leonardo Barozzi.

A consegnare il premio Enrico Giovannelli conduttore della trasmissione Mondo Hockey e Lorenzo Nobili della ditta Elking.

Quest'anno la votazione per l'Mvp ha visto molto equilibrio. Davide Banini, 30 anni, già presente fra i migliori nelle ultime stagioni, ha ottenuto ben 680 punti. Al secondo posto il 23enne spagnolo Gerard Riba Ovejero bomber rivelazione del Bassano con 570 punti, e al terzo posto un altro giovane molto interessante come il 21enne portoghese Tiago Manuel Barbosa Sanches del Valdagno con 480 punti.

Nella seconda edizione dell'Mvp Mondo Hockey-Elking dedicato esclusivamente ai portieri, Riccardo Gnata con 660 punti ha preceduto Valentin Grimalt dell'Amatori Wasken Lodi con 460 punti e al terzo posto Leonardo Barozzi del Follonica con 150 punti.

Il premio Mvp Mondo Hockey Elking, nasce dal voto di giornalisti e addetti ai lavori accreditati da tutta Italia.