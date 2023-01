L’Istituto Comprensivo Leopoldo II di Lorena mostra la sua offerta formativa

Da qualche anno l’Istituto offre anche corsi di latino base e potenziamento di matematica, oltre ad una attività che ha riscosso grande successo: l’English Summer Camp



Follonica: Proseguono le attività dell’Istituto Leopoldo II di Lorena di Follonica per far conoscere la propria offerta formativa. Sono stati realizzati laboratori di robotica, coding, inglese, italiano, matematica, scienze e storia. L’uso diffuso delle nuove tecnologie nelle varie discipline, l’alunno al centro del processo di apprendimento, le attività laboratoriali, la flipped classroom e il peer tutoring sono ormai buone pratiche consolidate nell’istituto. Durante questi incontri gli alunni e le alunne hanno potuto conoscere i loro futuri docenti, hanno avuto la possibilità di lavorare con loro e comprendere cosa li attende nella nuova scuola. Il curriculum verticale è pubblicato sul sito web della scuola. I ragazzi e le ragazze potranno poi cogliere le varie opportunità che la scuola offre: i concorsi promossi dalle associazioni del territorio, le certificazioni europee per la lingua inglese e francese, il teatro, il coro, il laboratorio di chitarra, le attività proposte dall’Amministrazione comunale e da esperti qualificati con competenze specifiche (talvolta i genitori stessi) disponibili a contribuire all’arricchimento delle esperienze degli alunni e delle alunne a scuola.





Da qualche anno l’Istituto offre anche corsi di latino base e potenziamento di matematica, oltre ad una attività che ha riscosso grande successo: l’English Summer Camp. Si tratta di un campus estivo di inglese con tutor madrelingua aperto dalla prima classe della primaria alla terza della secondaria di primo grado. Il Camp viene realizzato la prima settimana di luglio, dalle 9 di mattina alle 16 del pomeriggio e viene coordinato dalle tre docenti di Inglese della scuola secondaria di primo grado Bugiani: Monica Grandi, Renata Mischi e Antonella Massai che formano i gruppi in modo omogeneo per età e competenze comunicative in lingua inglese e ne monitorano l’andamento. Gli alunni e le alunne lavoreranno con gli animatori madrelingua altamente qualificati tutto il tempo di permanenza al camp, utilizzando solo la lingua inglese per interagire con i tutor e i compagni. Oltre a questi incontri previsti al mattino, i docenti sono disponibili a organizzare dei ricevimenti, qualora ci fossero dubbi o domande.

Per gli appuntamenti basta rivolgendosi alla segreteria dell’istituto Comprensivo Leopoldo II di Lorena al numero 056659052.