L’Istituto comprensivo Follonica1 premia le eccellenze

Premiati gli alunni e le alunne vincitori dei Giochi matematici. Premiati i migliori elaborati del concorso sulla sicurezza stradale

Follonica: Per loro la matematica è una passione. Sono gli alunni e le alunne delle scuole primarie e della secondaria “Pacioli” dell’Istituto comprensivo Follonica1 che hanno brillato ai Giochi matematici organizzati dal Centro Pristem dell’Università Bocconi. La competizione, svoltasi lo scorso novembre, ha coinvolto oltre 100 studenti dell’Istituto Follonica 1, suddivisi in categorie in base all’età. I partecipanti si sono cimentati in quesiti logico-matematici, da risolvere individualmente in 90 minuti, mettendo alla prova le proprie capacità di ragionamento e di problem-solving. Nei giorni scorsi, i primi tre classificati di ogni categoria sono stati premiati in una cerimonia che si è tenuta nella sede di via Gorizia, alla presenza dei genitori, dei docenti e della dirigente dell’Istituto Elisa Ciaffone.

Questi i premiati:

Categoria CE – Classe quarta scuola primaria



Bernardo Badalamenti – classe 4A, scuola primaria Calvino (docente Chiara Tosi)

– classe 4A, scuola primaria Calvino (docente Chiara Tosi) Gaia Fabiani – classe 4C, scuola primaria Cimarosa (docente Elisabetta Baccetti)

– classe 4C, scuola primaria Cimarosa (docente Elisabetta Baccetti) Samuele Cacciaguerra – classe 4C, scuola primaria Cimarosa (docente Elisabetta Baccetti)

Categoria CM – Classe quinta scuola primaria

Camilla Galdi – classe 5A, scuola primaria Calvino (docente Chiara Tosi)

– classe 5A, scuola primaria Calvino (docente Chiara Tosi) Ginevra Garzonotti – classe 5A, scuola primaria Calvino (docente Chiara Tosi)

– classe 5A, scuola primaria Calvino (docente Chiara Tosi) Pietro Latini – classe 5A, scuola primaria Calvino (docente Chiara Tosi)

Categoria C1 – Classi 1ª e 2ª scuola secondaria di primo grado Pacioli

Niccolò Buonaguidi – classe 2C (docente Rita Licata)

– classe 2C (docente Rita Licata) Alessandro Pacenti – classe 1D (docente Francesca Birardi)

– classe 1D (docente Francesca Birardi) Francesco Pagliarini – classe 2C (docente Rita Licata)

Categoria C2 – Classe terza scuola secondaria di primo grado Pacioli

Daniele Mancini – classe 3D (docente Laura Nacci)

– classe 3D (docente Laura Nacci) Valeria Polchi – classe 3A (docente Michela Duccini)

– classe 3A (docente Michela Duccini) Aurora Amerini – classe 3A (docente Michela Duccini)

Classificato per la finale nazionale del 10 maggio 2025 – Milano, Università Bocconi

Massimo Ulivi – classe 1C, scuola secondaria di primo grado Pacioli (docente Michela Duccini)

Ma i riconoscimenti non finiscono qui. Sempre nei giorni scorsi, alla sala Tirreno, si sono svolte le premiazioni del 4° Concorso sulla Sicurezza Stradale, dal titolo “Crea la tua storia: Stop distrazioni sulla strada – un secondo di distrazione può cambiare una vita intera”. Un grande successo per gli studenti della “Pacioli” che si sono distinti per impegno, per creatività e per sensibilità. Il concorso ha rappresentato un’occasione importante per promuovere la cultura della sicurezza stradale e per riflettere sull’importanza di ogni gesto compiuto alla guida. Fondamentale è stato l’incontro con Sergio Pieri della Caritas diocesana; con Serena e Rudy Lenzi, genitori di Sara la pilota di Riotorto morta a 18 anni; con Paolo Santini Presidente del Forum del Volontariato di Follonica e con Paolo Negrini Comandante della Polizia Municipale, che hanno offerto ai ragazzi uno spunto di riflessione profondo e toccante. Un momento di crescita e di consapevolezza, che ha lasciato un segno indelebile nei cuori e nelle menti dei partecipanti. Un plauso speciale va alle docenti che hanno seguito i ragazzi nel progetto: Paola Lucchini, Mara Rita Oriolo e Chiara Lorenzoni.

Ecco tutti i premiati:

Per la sezione “Elaborato scritto”:

premio a Sara Bianchi (classe 3E) premio a Alessandro Collina (3D) premio a Ferdinando Porretti (3E)

Premi speciali e menzioni d’onore a:

Daniele Mancini, Benedetta Luzzi, Federica Calosi (tutti della 3D), Anna Masconni e Aurora Orsi (3E), Emma Holzener (3C)

Per la sezione “Elaborato grafico”:

1° premio a Linda Maione (3B)

(3B) Premio speciale a Nagal Baldi (3B)

(3B) Premio d’onore a Giuseppe Corea (3B)

“Questi momenti di condivisione e valorizzazione delle eccellenze – è il commento della dirigente dell’Istituto comprensivo Follonica1, Elisa Ciaffone - rappresentano un’importante occasione per stimolare l’interesse verso le discipline scientifiche e per promuovere un approccio positivo allo studio. Ma non solo. Sono momenti fondamentali per rafforzare il senso di appartenenza alla comunità scolastica”.