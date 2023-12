L’Istituto comprensivo 6 di Grosseto ha aderito alla Giornata contro lo spreco alimentare

Grosseto: Lo scorso 29 novembre è ricorsa la Giornata nazionale di prevenzione dello spreco alimentare. I bambini dell'istituto comprensivo 6 di Grosseto hanno dato vita a un progetto finalizzato a promuovere la consapevolezza riguardo un uso adeguato del cibo. Un utilizzo che non contempli sprechi.

Per l'occasione, i bambini e le insegnanti della scuola primaria di via Monte Bianco, via Adamello e le scuole dell’infanzia di via Lago Maggiore e via Brigate Partigiane hanno preparato elaborati, cartelloni con disegni, slogan, filastrocche e un decalogo di buone pratiche per non sprecare il cibo, partendo dal vissuto familiare e da quello della mensa scolastica.