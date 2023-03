L'Isola del Giglio tra i migliori borghi rurali al mondo

Grosseto: Il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna, insieme all'assessore al turismo Riccardo Megale, esprimono il loro apprezzamento all'amministrazione comunale dell'Isola del Giglio per essersi classificata tra le 32 destinazioni mondiali vincitrici della seconda edizione del bando 'Best Tourism Villages 2022' promosso dall'Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite.



“Come capofila dell'Ambito Turistico Maremma Toscana Sud – dichiarano il sindaco Vivarelli Colonna e l'assessore Megale – non possiamo non esprimere la nostra soddisfazione per questo importante riconoscimento, che identifica una delle meraviglie del nostro territorio come destinazione turistica rurale d'eccellenza. Il premio testimonia la qualità attrattiva dei nostri territori e dei servizi unici che questi sono in grado di offrire ai numerosi turisti che ogni anno scelgono di visitare le nostre terre”.