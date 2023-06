L'isola del Giglio per il progetto "Viaggiarsi intorno": cucina e bellezze naturali

Grosseto: Si parlerà di cucina e dell’isola del Giglio, domani, giovedì 8 giugno alle 17.30 alla libreria QB di piazza della Palma a Grosseto. L’occasione è il progetto "Viaggiarsi intorno – Festival del territorio a passo d’uomo", realizzato con il contributo del comune di Grosseto, e il libro “La cucina all'Isola del Giglio" di Enrico Bulgheri e Aldo Abastanotti, edito da Effigi. Insieme agli autori interviene l’editore Mario Papalini.





La pubblicazione è il frutto della collaborazione tra il biologo Enrico Bulgheri e lo chef Aldo Abastanotti, frequentatori abituali del Giglio, che hanno deciso di mettere insieme conoscenze e capacità diverse, uniti dall’amore per l’isola. Lo scopo principale è quello di mantenere vive le antiche tradizioni collegate alla vita quotidiana dei gigliesi, in cui la cucina ha un ruolo determinante. In questo percorso si innesta il progetto Viaggiarsi intorno nato per conoscere la Maremma e le sue bellezze attraverso il viaggio lento e la sua valenza sociale.

Altri appuntamenti di Viaggiarsi intorno sono in programma nelle prossime settimane.