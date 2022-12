L' Invictasauro femminile tira i primi bilanci

Grosseto: Dopo due mesi di attività, la Asd Invictasauro affiliata con la ACF Fiorentina, tira i primi bilanci circa la propria squadra Femminile iscritta dal Campionato Provinciale della Figc di Grosseto, nella categoria Pulcini.

Il Presidente Paolo Brogelli e il Responsabile Tecnico della Scuola Calcio Maurizio Bruni, sono estremamente soddisfatti, perchè unitamente al Mister Alessia Billò, hanno creduto e realizzato il progetto del Calcio Femminile all'interno della Scuola Calcio , unica realtà nella provincia di Grosseto e precisamente quello di partecipare, a detta attività, con una formazione composta da tutte ragazze.

Il lavoro di questi due mesi , è stato intenso ma anche ricco di soddisfazioni , infatti le 4 partite di campionato sino ad ora effettuate, hanno sempre di più evidenziato i miglioramenti tanto che il tabellino vede : 2 sconfitte di misura, un pareggio e una vittoria. Naturalmente i risultati contano veramente poco , però conta tanto la passione che stringe le ragazze , la Società, il Mister e i genitori , e questo è essenziale per creare un gruppo unito e voglioso di crescere e migliorare.

Lo staff tecnico vede: Alessia BILLO' come allenatore, Maurizio BRUNI come responsabile tecnico , Marco LANFORTI come dirigente accompagnatore. La squadra è composta da: Arianna e Greta DE CRESCENZO, Rachele FIORIN, Melania FINI, Irene GIOVANNUCCI, Emma LANFORTI, Elisa MANCINI, Greta NIRO, Fiammetta SANTORO ed Arianna VIGNALI.

La Asd Invictasauro, invita tutte le ragazze/bambine nate negli anni 2011-2012 e 2013 a provare tale esperienza, e senza nessun impegno e spesa , consente di effettuare 3 allenamenti di prova , l'unico requisito necessario è il certificato medico per attività non agonistica.

Per maggiori informazioni , chiamare il 338/8676233 o passare presso il bellissimo Centro Sportivo Frida Bottinelli Brogelli, posto a Grosseto, via Lago di Varano 30.