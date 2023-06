Sport L'invictasauro al 2 Torneo Far Play-Calcio Più 8 giugno 2023

Redazione Grosseto: La formazione Esordienti I anno della Asd Invictasauro, allenata da Mister Fabrizio Tirocchi, domenica prossima andrà a disputare le finali del 2 Torneo Far Play-Calcio Più, nello Stadio di Pontedera , dove 24 formazioni finaliste daranno vita ad una stupenda giornata di sport, divertimento e Far Play. Il Torneo a carattere Regionale , ha visto la disputa di due concentrati dove le 98 squadre iscritte hanno giocato, sempre con la filosofia della competizione sana e tanta voglia di fare bene . I ragazzi del Presidente Paolo Brogelli, saranno accompagnati da Mister Maurizio Bruni, responsabile tecnico della Scuola Calcio e da Mister Silvio Mantiglioni. Inoltre, sempre il gruppo Esordienti 2011 della Asd Invictasauro, guidati da Mister Antonio Buono, nella stessa giornata, giocheranno un Torneo a Roccatederighi anche loro con la voglia di fare bene e divertirsi. Seguici





