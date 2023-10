Pubblicata da Amazon la storia del sovrano Diethard e della sacerdotessa Ceinwyn, imprigionati in un misterioso labirinto



Grosseto: Un tempio in fiamme, un misterioso labirinto, una serie di enigmi e l’amore tra il sovrano Diethard e la sacerdotessa Ceinwyn: ecco alcuni elementi de “L’intreccio del guerriero”, il primo romanzo della grossetana Claudia Giordano, edito da Amazon. “La scrittura - commenta l’autrice Claudia Giordano - è uno strumento per esprimersi e, anche nel mio caso, mi sono cimentata con questa storia in un periodo particolare della mia vita. Dopo la stesura del primo capitolo, mi sono sempre più divertita nella costruzione della trama e nella descrizione delle caratteristiche dei personaggi”.

“L’intreccio del guerriero” è un romanzo fantasy che nasce dalla passione per i grandi autori come John Ronald Reuel Tolkien, Terry Goodkind e George Raymond Richard Martin. “Tra gli autori che più apprezzo – continua l’autrice – non posso non citare Stephen King e soprattutto la sua saga ‘La torre nera’, opera che tra l’altro stavo leggendo proprio mentre scrivevo ‘L’intreccio del guerriero’”.

Sinossi. Tutto comincia di fronte alle macerie del Tempio di Luhn. Il re di Qyhonne Diethard e il suo amico fidato Shackleton dovranno fare i conti con Alec, un giovane portatore di distruzione e di violenza, che muove una guerra senza quartiere dal fine oscuro. “Il sovrano Diethard – racconta Claudia Giordano -, imprigionato in un labirinto fatto di enigmi, intrighi e improbabili creature, dovrà superare una serie di sfide per salvare non solo la sua amata, Ceinwyn, ma anche il proprio regno e la vita di molti innocenti, facendo affidamento sulle proprie forze fisiche e cognitive, oltre che su una serie di amici che incontrerà durante il viaggio”.

L’autrice. Claudia Giordano, nata nel 1987, laureata in ingegneria informatica, vive a Grosseto dove lavora come sviluppatrice web. Ha cominciato la sua carriera di scrittrice attraverso le fanfiction, sotto lo pseudonimo di Luine, e con “L’intreccio del guerriero” offre una lettura coinvolgente, immersa in ambienti originali, che porterà il lettore a “divorare” le pagine fino alla fine. “Non vedo l’ora - conclude - di poter lavorare alla stesura del prossimo capitolo della saga. Voglio continuare a scrivere, a scoprire nuovi mondi e a proseguire il dialogo con tutti coloro che vorranno leggermi”.





Il romanzo può essere acquistato su Amazon sia in formato cartaceo, che in formato Kindle.