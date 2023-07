L’Indipendent music fest arriva a Scarlino Scalo

Lunedì 17 luglio alle 21.30 in piazza Gramsci tanta musica con “Meri” e “Mokabird”



Scarlino. Un nuovo evento a Scarlino Scalo e stavolta si tratta di musica. Lunedì 17 luglio alle 21.30 in piazza Gramsci arriva l’Indipendent music fest: l’ingresso è gratuito. Gli ospiti della serata sono due Meri e i Mokabird. Meri, cantautrice italo-inglese, presentatrice e organizzatrice di eventi come Jam session e altro, recentemente ha pubblicato un nuovo singolo “Who are you”: l’artista oltre che presentare la serata, arrangerà cover conosciute in veste pop-folk e presenterà il suo progetto musicale facendo ascoltare tutti i suoi brani. “Mokabird” è una band maremmana improntata sull'indie-rock, genere musicale che sta spopolando non solo tra i più giovani, musica propria dalle sonorità mistiche, anche loro in fase di produzione, entro settembre faranno uscire il loro primo album che ne porterà il nome. Per la serata alterneranno cover dell'indie-rock arrangiate e brani propri in veste inedita, da preview all'imminente uscita dell’album sulle piattaforme di streaming musicale.