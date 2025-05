Cultura L’incontro con gli studenti del Polo Aldi chiude la rassegna “Io mi racconto! Autobiografie, memoir e diari” 22 maggio 2025

22 maggio 2025 162

162 Stampa

Redazione

Circa cinquanta alunni dell’istituto superiore hanno partecipato al laboratorio didattico che conclude il percorso organizzato dalla Rete Grobac in collaborazione con la Fondazione Archivio diaristico nazionale Grosseto: Si è conclusa con l’iniziativa riservata alle scuole la rassegna di promozione della lettura “Io mi racconto! Autobiografie, memoir e diari”, promossa dalla Rete Grobac con la collaborazione della Fondazione archivio diaristico nazionale. Un incontro, quello realizzato dall’Isgrec in collaborazione con l’Archivio diaristico nazionale di Pieve Santo Stefano, che si è svolto nell’aula magna del Polo Aldi martedì 20 maggio e che ha visto la presenza di circa cinquanta studenti delle classi seconde del liceo Scientifico. I ragazzi, coordinati dalla professoressa Serena Salvestroni, hanno riflettuto sulle tante ragioni che spingono una persona a raccontarsi scoprendo anche la storia di un luogo magico, il Museo del diario, nato più di quarant’anni fa dall’intuizione del giornalista Saverio Tutino, che propose agli amministratori del piccolo paese della Valtiberina, in provincia di Arezzo, di creare un luogo che conservasse le memorie scritte dalla gente comune. Proprio quelle memorie sono state rivissute dagli studenti attraverso il laboratorio didattico “Diari incrociati”, grazie anche a un kit che è stato loro regalato per la scrittura creativa, composto da un mazzo di carte e da estratti di diari conservati a Pieve Santo Stefano. Partendo dalla lettura e dall’analisi di quelle storie originali, gli studenti hanno collaborato alla stesura di racconti e narrazioni nuove e personali, creando racconti coerenti. Alcune delle storie erano racconti di migrazioni: uno spunto per riflettere anche sul dramma dei migranti di oggi, raccontato anche da Isgrec attraverso l’esposizione di una parte della documentazione prodotta al Centro di prima accoglienza della Rugginosa e conservata nell’Istituto storico grossetano della Resistenza e dell’età contemporanea. Grande è stato l’interesse da parte dei ragazzi al termine dell’attività, che non hanno risparmiato domande e approfondimenti sul percorso fatto. L’evento, dunque, ha rappresentato l’ultima tappa del progetto di promozione della lettura “Io mi racconto! Autobiografie, memoir e diari” organizzato dalla Rete Grobac. Nelle foto da sinistra, Ilaria Cansella (direttrice Isgrec), Natalia Cangi (direttrice Fondazione archivio diaristico), Anna Bonelli (direttrice Biblioteca Chelliana di Grosseto), Emiliano Rabazzi (presidente Rete Grobac), Roberta Pieraccioli (direttrice Biblioteca Badii di Massa Marittima).

Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Cultura L’incontro con gli studenti del Polo Aldi chiude la rassegna “Io mi racconto! Autobiografie, memoir e diari” L’incontro con gli studenti del Polo Aldi chiude la rassegna “Io mi racconto! Autobiografie, memoir e diari” 2025-05-22T10:36:00+02:00 424 it Circa cinquanta alunni dell’istituto superiore hanno partecipato al laboratorio didattico che conclude il percorso organizzato dalla Rete Grobac in collaborazione con la Fondazione Archivio diaristico nazionale PT2M /media/images/IoMiRaccontoGROBAC.jpg /media/images/thumbs/x600-IoMiRaccontoGROBAC.jpg Maremma News Grosseto, Thu, 22 May 2025 10:36:00 GMT