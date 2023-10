"L'imprevedibile viaggio di Harold Fry" al cinema Stella

E domenica ospite l'attrice Elena Gigliotti per il film "L'invenzione della neve"

Grosseto: Prosegue la programmazione del cinema Stella con i suoi piccoli grandi film. Da giovedì 19 a domenica 22 ottobre è in programma “L’imprevedibile viaggio di Harold Fry” di Hettie Mcdonald, tratto dal best seller di Rachel Joyce, qui in veste di sceneggiatrice. Per l’occasione sarà presente un corner della libreria QB con i libri. E domenica ci sarà anche una bella opportunità: la proiezione delle ore 17 è con “L’invenzione della neve” di Vittorio Moroni, presentato al festival di Venezia. Una storia tutta al femminile con l’attrice rivelazione Elena Gigliotti, premiata di recente al Valdarno Cinema Fedic che sarà presente in sala dopo aver fatto tappa sabato sera al Piccolo Cineclub Tirreno di Follonica.



Ne “L’imprevedibile viaggio di Harold Fry”, l’anziano Harold è un uomo comune che ha vissuto sempre ai margini. Insieme alla moglie Maureen conduce un’esistenza tranquilla, che sfiora la monotonia. Un giorno viene a conoscenza della grave malattia di una cara vecchia amica, Queenie Hennessy. Decide di andarla a trovare, ma di farlo a piedi, evitando di prendere qualsiasi mezzo di trasporto e senza ricorrere al sostegno di Maureen. Spera che questa scelta coraggiosa e insolita possa in qualche modo essere di aiuto all’amica malata. Durante il lungo viaggio, che appassionerà l’intera nazione, Harold avrà modo, anche attraverso gli incontri che farà, di riflettere sulla sua vita e non solo.

Il film segna il ritorno al lungometraggio di Hettie Mcdonald, ventisette anni dopo l’esordio con “Beautiful Thing” e ha i suoi punti di forza nelle interpretazioni di Penelope Wilton e di Jim Broadbent, Oscar come miglior attore non protagonista per “Iris – Un amore vero” e indimenticabile protagonista de “Il ritratto del duca”.

Il film tratta temi universali come il lutto, il senso di colpa, la cura. Harold è un eroe dei nostri giorni e dimostra con il suo viaggio che è possibile trovare lo straordinario nella nostra quotidianità. Nel film c’è anche tanta gioia, c’è la celebrazione della vita e un ritratto sincero dell'amore universale.





Ingresso: 7 euro – 6 euro ridotti

Orario proiezioni: tutti i giorni ore 17 e 21.15 (domenica la proiezione delle 17 è “L’invenzione della neve”).