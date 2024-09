L'imprenditore agricolo in dieci passi. Prima edizione dell'Open Day per aspiranti capi d'azienda

Appuntamento giovedì 12 settembre con “Giovani in campo” nella sede provinciale di Coldiretti in via Roccastrada a Grosseto: una giornata a porte aperte per chi vuole informazioni e supporto per aprire o subentrare in un’azienda agricola.



Grosseto: Imprenditore agricolo in dieci passi. Al via la prima edizione di “Giovani in campo” l’open day di Coldiretti per aiutare gli under 40 che ambiscono a diventare imprenditori agricoli ma non sanno da dove partire, come fare o a chi rivolgersi. E’ l’iniziativa promossa da Coldiretti Giovani Impresa Grosseto per sostenere attivamente la nascita di nuove aziende agricole ed il subentro dei giovani in attività già esistenti fornendogli tutto il supporto informativo e tecnico indispensabile insieme una panoramica delle potenziali opportunità di incentivi, contributi e finanziamenti attivabili come per esempio attraverso il recente bando della Regione Toscana che prevede un premio fino a 70.000 Euro di primo insediamento per l’avvio di un’impresa agricola da parte di giovani agricoltori con età compresa tra i 18 anni e i 40 anni.

L’appuntamento con l’Open Day è in programma giovedì 12 settembre, dalle 9.00 fino alle 17.00, presso la sede provinciale di Coldiretti in via Roccastrada, 2 a Grosseto (per info 0564.438911). Per tutto il giorno la segreteria del movimento giovanile di Coldiretti sarà a disposizione (ovviamente gratuitamente) con un tutor per ascoltare, indirizzare e consigliare gli aspiranti capi d’azienda sul percorso più adatto da intraprendere per dare sostanza, sostenibilità e gambe alle loro idee.

“L’Open Day si pone come primario obiettivo quello di incoraggiare i giovani ad assecondare le loro ambizioni in agricoltura diventando imprenditori di loro stessi ma anche a raccogliere l’eredità di attività di famiglia o già esistenti che altrimenti rischierebbero di sparire. In Toscana, e così anche nella nostra provincia, il ricambio generazionale è ancora troppo lento e questo mette in pericolo la sopravvivenza di interi territori, soprattutto i territori più svantaggiati e marginali, che basano la loro esistenza sulla presenza dell’attività agricola. – spiega Simone Parrucci, Delegato Giovani Impresa Coldiretti Grosseto – Le difficoltà che incontrano i giovani nel realizzare i loro progetti in agricoltura sono di natura economica, burocratica e tecnica e non sempre in quest’ordine; noi vogliamo provare ad aggirare e superare gli ostacoli che si frappongono tra il sogno e la loro realizzazione”.

In maremma i giovani imprenditori sono 536 in flessione (-1,5%) nel 2023. Un segnale di allarme nei confronti del quale, sia a livello regionale che nazionale, sono state messe in campo molto risorse per invertire una pericolosa tendenza che impoverisce il tessuto sociale. “I giovani – prosegue Parrucci - sono l’antidoto ma se ne vanno perché non li aiutiamo a realizzarsi sul territorio. La presenza dei giovani agricoltori, nelle nostre campagne, è l’ipoteca sul futuro di tutti noi”.

Per supportare i giovani Coldiretti mette a disposizione dei partecipanti all’iniziativa la versione aggiornata del manuale “Dall’idea all’impresa agricola”, una guida operativa rivolta a chiunque abbia intenzione di aprire un’azienda agricola, nonché agli imprenditori già attivi nel settore e che mirano ad approfondire le proprie conoscenze per ampliare le potenzialità della propria impresa.

Nel primo capitolo si illustrano i 10 passi che possono portare un’idea imprenditoriale a diventare un progetto d’impresa concreto. I successivi quattro capitoli affrontano le basi dell’economia dell’azienda agraria, andando a definire le diverse figure di imprenditore agricolo, ad esplorare il concetto di multifunzionalità e ad esaminare la disciplina fiscale tipica del settore. In seguito si potranno trovare i molteplici obblighi che l’imprenditore agricolo è tenuto ad osservare, iniziando dalla gestione del fascicolo aziendale, passando dalle norme sull’etichettatura a quelle del lavoro, fino ad arrivare agli adempimenti ambientali e agli obblighi da rispettare nelle aziende zootecniche. Sempre in ambito legislativo, il settimo capitolo tratta la normativa sulle pratiche commerciali sleali a tutela del reddito dei produttori agricoli. Nella parte centrale si mira a descrivere gli strumenti di finanziamento messi a disposizione dalla PAC 2023-2027 e da Ismea. Il manuale è inserito nell’ambito del progetto INFOPAC 2023, cofinanziato dall’Unione Europea nell’ambito del programma IMCAP.