L’importanza di essere in Europa, giornalisti toscani visitano uffici Regione a Bruxelles

A scuola d’Europa, per capirla anzitutto: per conoscerne temi, protagonisti e meccanismi e raccontarla alla fine meglio ai cittadini

Tra le istituzioni di un’Europa troppo spesso sconosciuta (quando non considerata ostile) ci sono anche gli uffici di rappresentanza e di collegamento delle Regioni - utilissimi per stringere contatti e relazioni, per offrire supporto alle istituzioni locali, alle imprese, alle università e alle associazioni di categoria - e nel loro viaggio di dieci giorni a Bruxelles, la capitale politica dell’Unione europea, quattordici giornalisti impegnati in attività di formazione finanziate dal programma Erasmus+ ed organizzate dalla Fondazione dell’Ordine dei giornalisti della Toscana e dall’Ordine dei giornalisti della Liguria hanno fatto visita anche a Casa Toscana, accolti dalla direttrice e da alcuni dei sei dipendenti che vi lavorano.

Circa duecento Regioni europee hanno scelto di aprire un Ufficio di rappresentanza a Bruxelles. Gli uffici della Toscana si trovano nel cuore del quartiere europeo, al numero 14 di Rond Point Schumann. Davanti sorge il palazzo della Commissione europeo, poco distante il Parlamento. La Regione Toscana ha una sua sede a Bruxelles dal 1999. Perché esserci ? “Per esigenze di rappresentanza e di presidio sull’attività legislativa della Commissione e del Parlamento – evidenzia da Firenze il presidente della Toscana, Eugenio Giani -, per coltivare ed implementare reti e rapporti, per cogliere opportunità su progetti a gestione diretta e per informare e comunicare le tante opportunità che dalle istituzioni europee arrivano”. Un’attività su più livelli, facendo squadra con le altre Regioni presenti a Bruxelles, con i parlamentari e con i rappresentanti nel Comitato delle Regioni e in altri consessi: in una fase peraltro particolarmente complicata, in cui la deriva è quella verso una nazionalizzazione e centralizzazione dei fondi a scapito di un rapporto oggi diretto e più stretto con le Regioni.

L’Europa viene spesso considerata lontana, evidenziano all’ufficio della Regione a Bruxelles, ma invece l’Europa vive giorno per giorno attorno a tutti i cittadini, nei servizi di cui si servono (come gi asili nidi gratis, ad esempio) o nei luoghi che frequentano. Calcolatrice alla mano la Regione Toscana ha potuto contare nel settennato 2021-2027 su oltre 2,3 miliardi di euro tra Fondo sociale europeo (1,1 miliardi) e fondo di sviluppo regionale (1.2 miliardi). Con lo sviluppo rurale e l’agricoltura si aggiungono nel quadriennio 2023-2027 altri 749 milioni di euro e dunque in totale più di tre miliardi.

