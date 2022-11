L'importanza di AAMS per la sicurezza dei giocatori online

Gli ultimi anni hanno visto una crescita esponenziale del gioco online, soprattutto per quanto riguarda i siti che offrono intrattenimento di tipo casinò sul web. Questa rapida diffusione di una metodologia di gioco fino a pochi anni or sono sconosciuta, ha reso indispensabile per le piattaforme di gioco online serie fornire sicurezze ai propri clienti per evitare di farli incappare in pericolose e dispendiose truffe online. L’emanazione di normative al riguardo ha dato sicuramente una spinta notevole sull’affidabilità del settore, dando modo ai giocatori online di capire con poche semplici informazioni se la piattaforma di gioco utilizzata sia o meno legale.



Il gioco online, così come il gioco svolto fisicamente nei casino terrestri, presso tabaccherie e ricevitorie, è gestito dallo Stato tramite l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, un ente che fa parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, nato per rilasciare concessioni a operatori di gioco. L’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS), nome precedente del corrente istituto, ha il compito di gestire e verificare il gioco legale online.

Cos’è l’AAMS

È un istituto ministeriale che risponde al Ministero dell’Economia e delle Finanze che ha il compito di gestire il gioco fisico e online, controllando la legalità delle piattaforme e regolandone la presenza sul territorio nazionale, gestendo anche gli introiti e le tasse dovute sul gioco e sulle vincite. Questo ente è nato al fine di tutelare i giocatori e rappresenta l’attuale istituto chiamato Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che è in grado di controllare la regolarità e la legalità delle piattaforme di gioco presenti sul web così che ogni giocatore può essere sicuro di non incorrere in truffe o gioco illegale. Sul web è possibile trovare siti molto affidabili che riportano molte informazioni per il consumatore riguardo al gioco sicuro si possono trovare referenze come StarCasinò che offre a giocatori esperti e principianti molte opportunità per giocare online in modo sicuro e legale.

Che garanzie e vantaggi offrono le piattaforme di gioco AAMS

Per i giocatori online, avere la garanzia di rivolgersi a siti affidabili e legali è molto importante, l’approvazione da parte dell’AAMS è una sicurezza sia in termini di protezione dei dati personali inseriti, garantendo la privacy totale del cliente, sia la tutela del denaro che circola tramite depositi e prelievi e che non può essere esposto a truffe e viene garantito in caso di errori. L’assistenza che le piattaforme legali offrono è un ulteriore punto di forza per l’utente così come la legalità secondo la quale si svolge l’intera sessione di gioco.

Essendo il rilascio delle licenze regolamentato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ogni operatore di gioco che intende creare una piattaforma online deve rivolgersi a questo istituto che, previe verifiche opportune, può rilasciare la licenza a coloro che possiedono determinati requisiti in tema di sicurezza del sito e molto altro tra cui:

- Gestione corretta di cookies e privacy secondo quanto dettato dalla normativa europea GDPR in materia di dati personali;

- Sito realizzato utilizzando la lingua italiana, completo di ogni informazione esposta in maniera dettagliata e chiara;

- Utilizzo, per le transazioni di denaro, di metodi di pagamento sicuri e certificati e protezione delle transazioni secondo protocolli di crittografia;

- Promozione sul sito web del gioco responsabile e riservato alle persone maggiorenni.

La domanda per l’ottenimento della licenza da parte di operatori di gioco è regolata da bandi pubblici emessi appositamente quando vi è la possibilità di aprire nuove opportunità a chi ne fosse interessato.

La garanzia di sicurezza offerta da siti web di gioco AAMS

I casinò virtuali sono tra i giochi online più diffusi e visitati dagli utenti, la presenza di informazioni in veste grafica accattivante ma allo stesso tempo chiare e precise sarà in grado di attirare ancor più utenti a utilizzare una determinata piattaforma. Ma come essere sicuri di non utilizzare un sito web non sicuro o, ancora peggio, illegale? Ci sono dei piccoli accorgimenti utili a chiunque intende affacciarsi a questo mondo:

- L’indirizzo del sito internet di gioco che si vuole utilizzare deve iniziare con "https" e non per "http". La lettera S è una grande garanzia per l’utente, indica infatti che la connessione al sito avviene in forma criptata, per una maggiore sicurezza soprattutto sulle transazioni economiche per le quali vengono inseriti diversi dati di natura personale;

- Affidarsi solamente a siti di gioco online che utilizzano sistemi di pagamento sicuri, la licenza AAMS garantisce sicurezza elevata per dati personali ed economici. I portafogli virtuali più sicuri sono Neteller, PayPal e Skrill che consentono di effettuare transazioni con il solo indirizzo mail, altro suggerimento, soprattutto per i neofiti, è quello di utilizzare carte prepagate dove si potrà collocare una piccola somma di denaro. Un sistema utilizzato dai casinò online più famosi è quello del pagamento in contanti tramite codici pin da acquistare presso rivenditori collocati su tutto il territorio nazionale che andranno poi inseriti in fase di inizio del gioco. Anche l’utilizzo di voucher prepagati acquistabili in negozi fisici viene offerto da alcuni siti web di gioco online.

Il giocatore online deve sapere inoltre che nei casinò online con licenza AAMS i giochi vengono regolati da un algoritmo casuale RNG (Random Numbers Generator) certificato che genera dati casuali atti a garantire un gioco onesto vista l’imprevedibilità dei numeri e delle combinazioni uscenti, la casualità dei dati e la non modificabilità degli stessi. I giochi regolati da questo algoritmo garantiscono un funzionamento corretto del gioco e l’esito sarà del tutto casuale e non orientato dalla piattaforma di gioco per fini commerciali e di lucro. Nei migliori casinò online vengono anche pubblicate, per estrema correttezza verso i giocatori, le statistiche di gioco e le vincite avvenute con i relativi pagamenti corrisposti.

Quindi anche nei software prodiver che sono certificati ADM per il gioco legale in Italia hanno alla base dei loro software il sistema che garantisce che le giocate svolgano un corso casuale. Pertanto softwarehouse come Playtech, Netent, Isoftgame, Pragmatic Play e Microgaming hanno l’algoritmo RNG.

L’importanza del gioco responsabile

È doveroso sottolineare, dopo aver parlato di quanto sia importante giocare in maniera sicura online per evitare truffe, quanto sia ugualmente importante giocare responsabilmente e solamente se in età maggiorenne. I siti di gioco approvati AAMS sono promotori di un gioco consapevole e responsabile, come ampiamente sottolineato nelle pagine stesse del sito per evitare problemi di dipendenza dal gioco e offrendo supporto nel caso dovessero insorgere. I casinò online con licenza AAMS permettono di impostare limiti di gioco e offrono anche l’opportunità di escludersi dal gioco in modo che, in futuro, non sarà più possibile giocare su siti legali con licenza AAMS.

Insomma, internet è una risorsa dal valore inestimabile ma, per essere utilizzato in maniera consapevole e sicura è sempre bene affidarsi a operatori seri e affidabili, anche per il gioco online.