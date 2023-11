L'importanza della formazione sul campo in emergenza-urgenza

Al Forum Risk Management una dimostrazione in cui si sono cimentate tutte e tre le aree vaste regionali



Grosseto: Nell’ambito del 18° Forum Risk Management in Sanità è stata organizzata una gara di Simulazione in Emergenza Urgenza denominata prima Coppa SimMEU, che ha visto partecipare 6 squadre della Regione Toscana, 2 per ogni area Vasta rappresentate per la Nord Ovest dai Pronto Soccorso dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana e Ospedale della Versilia, per la Centro dai pronto soccorso dall’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi e dall'Ospedale Santa Maria Annunziata ed infine per la Sud Est dai Pronto soccorso dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Senese e dell’Ospedale San Donato di Arezzo.

Le 6 compagini formate da medici, infermieri ed oss dei rispettivi pronto soccorso si sono cimentate nell’affrontare casi di simulazione delle principali emergenze (politrauma, arresto cardiaco, infarto miocardico, shock settico, insufficienza cardiorespiratoria). Alla conclusione è risultato vincitore il Team del Pronto soccorso di Arezzo. La manifestazione, ottimamente organizzata dal Centro di Simulazione dell’Universita degli Studi di Firenze, ha avuto un grande riscontro di partecipazione e di pubblico, risultando fondamentale, per sensibilizzare sempre di più sull'importanza della simulazione medica come metodica ormai fondamentale per migliorare, affinare ed allenare le skill tecniche e non tecniche in una specialità così critica e complessa come quella della medicina di Emergenza Urgenza in un contesto così importante e partecipato quale quello del Forum su rischio clinico in sanità.