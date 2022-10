L’importanza della comunità che crede nel lavoro

Albinia: Il successo di quella prima serata (9 settembre) organizzata a San Donato Vecchio, tutta vissuta fra ricordi, vecchi e nuovi amici, uniti da una comunità speciale come appunto è rimasta quella di San Donato fu davvero sentito e vissuto con entusiasmo. Organizzata dal Circolo ACLI di San Donato Vecchio che offrì poi una cena a base dei prodotti locali a tutti gli intervenuti, la serata fu fortemente voluta dalla comunità e dallo stesso autore Mauro Miatto che vi presentò il suo libro dal titolo "San Donato Vecchio-Cambia la Maremma", una ricerca storica dal 1936 agli anni 60.

Una ricerca storica appunto fatta di studi ma anche di vissuto e inquadrata nel periodo storico e sociale del periodo. Avvalendosi di un vecchio filmato e di foto storiche delle famiglie e dei lavori di bonifica di allora, Miatto, il 9 settembre, durante la sua performance, si avvale anche dell’intervento della professoressa Gabriela Campanelli che approfondì la ricerca dell’autore stesso soffermandosi, in modo particolare, sul valore della comunità di San Donato che si amalgamò negli anni in barba a origini e dialetti diversi (provenivano per lo più dal Veneto e dalla Romagna).

Lo stesso lavoro di ricerca di Miatto verrà presentato il 27 ottobre al Albinia e, il ricavato dalla vendita dei libri rimasti, sarà devoluto questa volta alla Cooperativa Beata Veronica e in particolar modo al progetto di quest’ultima, il cui nome è "L’Orto Giusto". Tale progetto, si occupa della rieducazione dei disabili attraverso l’ortocoltura e il successo riscosso fino ad oggi ne dimostra la valenza non solo sociale. L’Orto Giusto opera presso ad Orbetello Scalo presso il Vivaio Pitorsino dei F.lli Nannini. Location della nuova presentazione di questo fine ottobre sarà la sala parrocchiale di Albinia e, l’orario di apertura quelle delle 17,00. Il ricavato dalla vendita di quel primo 9 settembre fu devoluto all’Istituto Meyer di Firenze che ha poi ringraziato con l’invio di un attestato di riconoscenza. Ad organizzare l’incontro del 27 ottobre, per tutti coloro che non sono potuti intervenire a San Donato, è stata Incontriamoci di Albinia che ha inserito l’evento nella sua programmazione culturale di ottobre. Nell’occasione, lo stesso autore, proietterà un raro documentario dell’epoca che certamente stupirà il pubblico per come, la vita agricola, dell’epoca sia stata così lontana dai giorni nostri nonostante sia stata quella dei nonni e dunque ancora viva nella memoria di molti maremmani anziani di oggi. (A.M.)