Attualità L’impegno dell’Asl Toscana sud est per garantire il diritto di voto ai malati Covid 26 settembre 2022

26 settembre 2022 113

113

Redazione Grosseto: In occasione delle elezioni politiche di domenica 25 settembre l’Asl Toscana sud est, si è attivata per garantire ai cittadini positivi al Covid 19 e ai degenti il diritto al voto.

Per le persone in isolamento domiciliare per Covid In accordo con i Comuni e le Prefetture sono stati attivati degli speciali team UCA, composti da un medico e due infermieri, che per l’occasione sono stati nominati presidente di seggio, segretario e scrutatore nel pieno rispetto della norma. I cittadini residenti nel territorio dell’Asl Toscana sud est in isolamento Covid 19 che hanno richiesto di votare sono stati 320 (provincia di Arezzo 170, Siena 80, Grosseto 70). Il voto nei 13 ospedali della ASL Toscana sud est Anche gli ospedali sono stati impegnati con le operazioni di voto ed hanno ospitato seggi elettorali speciali dove potevano votare tutti i pazienti ricoverati. Provincia di Arezzo Ad oggi i degenti ricoverati negli ospedali aretini (Arezzo, Valtiberina, Valdichiana, Casentino e Valdarno) sono 313. Coloro che hanno esercitato il diritto di voto sono stati 96 Provincia di Grosseto Ad oggi i degenti ricoverati negli ospedali grossetani (Grosseto, Massa Marittima, Orbetello e Castel del Piano) sono 263. Coloro che hanno esercitato il diritto di voto sono stati 80 Provincia di Siena Ad oggi i degenti ricoverati negli ospedali senesi (Campostaggia, Nottola e Abbadia San Salvatore) sono 170. Coloro che hanno esercitato il diritto di voto sono stati 56

Seguici





annuncio annuncio annuncio Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Attualità L’impegno dell’Asl Toscana sud est per garantire il diritto di voto ai malati Covid L’impegno dell’Asl Toscana sud est per garantire il diritto di voto ai malati Covid 2022-09-26T07:57:00+02:00 305 it L’impegno dell’Asl Toscana sud est per garantire il diritto di voto ai positivi al Covid. PT2M /media/images/voto.jpg /media/images/thumbs/x600-voto.jpg Maremma News Grosseto, Mon, 26 Sep 2022 07:57:00 GMT