L’IC “Sacconi” propone la prima edizione del concerto d’istituto “Magico Natale”

Mercoledì 21 dicembre, alle 18, a Tarquinia, nella chiesa di San Francesco



Tarquinia: Sarà un “Magico Natale” con l’IC “Ettore Sacconi” di Tarquinia. Nella suggestiva cornice della chiesa di San Francesco, la scuola della città etrusca terrà, mercoledì 21 dicembre, alle 18, la prima edizione del concerto d’istituto, con l’orchestra dell’indirizzo musicale e i cori delle scuole dell’infanzia, della primaria e secondaria di primo grado. In programma le più note melodie natalizie che riscalderanno l’atmosfera della grande chiesa.

“Per la prima volta nella storia di questo istituto - afferma la dirigente scolastica Dilva Boem -, gli insegnanti, i bambini della scuola dell’infanzia e gli studenti della primaria e della secondaria di primo grado si uniranno per dare vita a un bellissimo concerto e augurare alle famiglie e a tutta la cittadinanza tarquiniese buone feste attraverso il linguaggio universale della musica”. La preparazione al concerto “Magico Natale” ha richiesto un grande lavoro di squadra che ha convolto insegnanti e studenti in numerose sessioni per provare i brani in scaletta, trovare il giusto amalgama e mettere in risalto il talento dell’orchestra e dei cori. “Il concerto costituisce un momento di rinascita – dichiara la professoressa Roberta Ranucci, funzione strumentale – Area musica – dell’IC “Ettore Sacconi” -, una sorta di spartiacque tra quello che ha rappresentato la pandemia, con due anni di mascherine, didattica a distanza e limitazioni alla vita di tutti i giorni, e quello che è possibile finalmente tornare a fare come esibirsi su un palcoscenico ed essere applauditi dalle persone”.