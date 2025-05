Attualità L’IC “Ettore Sacconi” investe nel futuro, oltre 250 ore di formazione per la transizione digitale nella scuola 8 maggio 2025

Tarquinia: L’IC “Ettore Sacconi” di Tarquinia festeggia un importante traguardo nel suo percorso di innovazione e crescita: si è concluso con successo un ampio programma di formazione dedicato al personale docente e Ata, per un totale di oltre 250 ore erogate nell’ambito delle attività previste dal DM 66/2023 per la transizione digitale nella scuola. Il percorso formativo, articolato in moduli di alta qualità condotti da esperti interni ed esterni, ha affrontato tematiche fondamentali per una scuola moderna e inclusiva: dal curricolo digitale al framework DigComp2.2, dalla valutazione all’inclusione scolastica, dalla privacy alla sicurezza online, fino all’uso dell’intelligenza artificiale e alle metodologie didattiche innovative supportate dal digitale. Spazio anche a CLIL, certificazioni linguistiche e competenze trasversali, con un approccio volto a valorizzare sia il ruolo del docente che quello del personale tecnico-amministrativo. "Questo progetto rappresenta un investimento strategico nella crescita professionale del nostro personale – afferma la dirigente scolastica Dilva Boem – e conferma l’impegno dell’istituto nel costruire una scuola capace di affrontare le sfide educative del presente e del futuro. Un sentito ringraziamento va a tutti i formatori coinvolti e al personale che ha partecipato con entusiasmo e dedizione, contribuendo in modo concreto a rafforzare la qualità dell’offerta formativa e l’identità innovativa della nostra scuola”. Seguici



