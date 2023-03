L'Hobbystore vede svanire la vittoria a Viareggio a un secondo dalla fine

Grosseto: Ancora un finale amaro per il Circolo Pattinatori Hobbystore Grosseto, raggiunto dal Farmaè Pumas Viareggio a un secondo dalla finale, nel recupero della decima giornata di serie A2. I ragazzi di Carlo Gucci, con una condotta perfetta, caratterizzata da una difesa a zona difficile da scardinare e precisi contropiede che hanno creato il doppio vantaggio di 3-1 e 4-2. Nella seconda parte di gara i versiliesi, terzi nella classifica del girone B, si fanno più pericolosi e rientrano in partita e purtroppo sui titoli di coda hanno firmato il 4-4, mentre Salvadori e compagni stavano pregustando la seconda vittoria stagione. Per il Grosseto è il quarto pareggio stagionale.



Nel primo tempo l’Hobbystore, priva di Battaglia e Alfieri, ma con Cabella, imbriglia alla perfezione i versiliesi con una difesa zona e agisce in contropiede: dopo sei minuti Borracelli e Nerozzi confezionano l’1-0, mentre al 14’ è il capitano Riccardo Salvadori a concludere una straordinaria ripartenza per il raddoppio. Con il passare dei minuti cresce il Pumas, che al 15’ colpisce un palo e poi trova l’1-2 con Cardella. Mirko Bertolucci al 21’ rimedia un cartellino blù ma Serse Cabella, ottima la sua gara, si fa parare la punizione di prima da Mechini.

Nella ripresa il guantone di Bruni ferma il rigore di Cardella concesso per il fallo molto dubbio dì Gucci. I grossetani tengono bene il campo. Su una ripartenza Borracelli trova il 3-1 su servizio dalla destra di Gucci

Un blu inesistente a Saitta manda sul dischetto Mirko Bertolucci che batte Bruni con un gancio sinistro per il 3-2

L’arbitro Marinelli punisce anche Cardella, ma Cabella si fa parare la punizione da Mechini. A 10 minuti dalla fine l’Hobbystore allunga nuovamente, portandosi sul 4-2: Cabella mette a sedere Mechini e piazza sotto la traversa una punizione concessa per un fallo da espulsione dell’intramontabile Bertolucci.

Il Pumas continua però a crederci e su una veloce azione di rimessa Cardelli batte Bruni davanti alla porta. Il Viareggio continua a pressare e il Grosseto, che non riesce più a essere propositivo soffre ma regge bene le offensive di casa Grosseto, fino a un secondo dalla fine, quando dopo un batti e ribatti, Cardelli trova lo spiraglio giusto per superare Bruni e fa rivivere ai biancorossi l’incubo della gara con il Follonica, persa proprio alla sirena. I biancorossi, con questo comunque importante pareggio contro una big del campionato, agguantano il Campolongo Salerno a sette punti e staccano di un punto il Roller Matera, contro il quale giocheranno sabato alle 17 sulla pista di via Mercurio, in un confronto che potrebbe dare un’ulteriore tranquillità in chiave salvezza.

Pumas Viareggio-Hobbystore Grosseto 4-4

PUMAS VIAREGGIO: Mechini, Dal Torrione; Pesavento, Cardelli, Cinquini, Rugani, Pezzini, Cardella, Bertolucci, Carrieri. Allenatore Cristiano Bottarelli.

HOBBYSTORE GROSSETO: Bruni, Spinetti; Saitta, Salvadori, Borracelli, Gucci, Nerozzi, Cabella. Allenatore Fabio Bellan.

ARBITRO: Vincenzo Marinelli.

RETI: nel p.t. al 5’31 Nerozzi, 13’24 Salvadori; 14’17 Cardella; nel s.t. 6’55 Borracelli, 8’09 Bertolucci, 14’29 Cabella, 17’45 Cardelli, 24’59 Cardelli.

NOTE: espulsione temporanea (2’) Bertolucci (2), Cardella, Saitta.