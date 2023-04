L'Hobbystore sconfitto dal Gamma Sarzana nella 14ª di A2

Grosseto: Si fa sempre più un salita la strada che porta alla salvezza per il Circolo Pattinatori Hobbystore, battuto sulla pista Mario Parri dal Gamma Sarzana (4-7 il finale) nella 14ª giornata del campionato di serie A2, al termine di una partita maschia, con dieci espulsioni.



I ragazzi di Fabio Bellan, dopo la vittoria del Salerno con il Forte dei Marmi e il pareggio del Follonica contro la capolista Giovinazzo, sono a quattro punti dalle acque sicure.

Per lo scivolone contro i liguri ,Salvadori e compagni possono recitare il mea culpa per l’ennesimo black-out, che ha permesso agli ospiti di portarsi dall’1-0 al 4-0 nel giro di 1’04 tra il 21’ e il 22’ del primo tempo. L’Hobbystore può recriminare anche per aver fallito quattro punizioni di prima (tre Cabella e una Salvadori), che avrebbero permesso, se realizzate, di rimanere in partita fino in fondo. Il primo tiro diretto è stato fallito sullo 0-0, prima del tiro vincente dalla distanza di Pistelli, il secondo avrebbe potuto garantire il pareggio. Chiuso il primo tempo di quattro reti a zero, i biancorossi hanno iniziato la ripresa con un altro piglio e la gran segnatura di Alfieri ha ridato fiato alle speranze locali, ma Tognacca ha riallungato. La doppietta di Salvadori (il migliore dei suoi con una tripletta) ha cominciato a rianimare i tifosi sul 3-5, ma Sarzana ha trovato il varco giusto dopo sedici secondi e ha praticamente messo la parola fine sul match.

Hobbystore Grosseto-Gamma Sarzana 4-7

HOBBYSTORE GROSSETO: Bruni, Spinetti; Saitta, Salvadori, Borracelli, Nerozzi, Ciupi, Cabella, Giusti, Alfieri. All. Fabio Bellan.

GAMMA SARZANA: Venè, Andreoni; Rispogliati, Pistelli, Angeletti, Baldocchi, Ponti, Lavagetti, Tognacca, Del Gatto. All. Maurizio Corona.

ARBITRO: Roberto Toti.

RETI: nel p.t. 7’09 Pistelli, 20’16 Rispogliati, 20’38 Tognacca, 21’20 Pistelli; nel s.t. 8’13 Alfieri, 11’17 Tognacca, 13’15 Salvadori (rig.), 16’18 Salvadori, 16’34 Rispogliati, 19’44 Salvadori, 21’02 Tognacca.

NOTE: espulsione definitiva Angeletti; espulsione temporanea Saitta, Salvadori, Borracelli, Cabella, Pistelli (2), Angeletti (2), Lavagetti.