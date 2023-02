L'Hobbystore Grosseto a caccia di punti salvezza sulla pista del Gamma Sarzana

Grosseto: L’Hobbystore Grosseto, archiviata la delusione per la sconfitta contro il Forte dei Marmi, arrivata dopo un gran bel primo tempo, cerca la vittoria domenica alle 18 sulla pista del Gamma Sarzana, nella quinta giornata della serie A2. L’allenatore Carlo Gucci si rammarica ancora per un ko davvero immeritato: i suoi ragazzi nei primi venticinque minuti contro i versiliesi hanno creato occasioni a raffica e si sono portati tre volte in vantaggio, ma a inizio ripresa hanno subito le reti decisive e non sono più rientrati in partita nonostante la doppietta di Battaglia.

«Per tutta la settimana – sottolinea mister Gucci – avevamo lavorato per migliorare il nostro approccio alla ripresa e invece per dieci minuti siamo andati davvero male. Nel primo tempo la squadra si è espressa a ottimi livelli, dimostrando di essere in buona condizione».

La partita di domenica a Sarzana è di quelle impegnative, un esame di maturità, per Alessandro Saitta e compagna: la formazione di casa ha conquistato la scorsa settimana il primo successo dell’anno, andando a vincere di misura (4-3) al Capannino contro l’Acea Follonica di Franco Polverini.

L’Hobbystore ha la formazione al completo: Bruni, Del Viva; Saitta, Salvadori, Borracelli, Gucci, Nerozzi, Alfieri, Battaglia, Bianchi.

La classifica del girone B di A2: Giovinazzo 10; Castiglione e Pumas Viareggio 9; Salerno e Forte dei Marmi 6; Grosseto e Camaiore 4; Matera e Sarzana 3; Follonica 1.

In serie B riposa il Carrefour Alice Grosseto di Fabio Bellan.