L'Hobbystore Cp Grosseto condannato a Salerno da cinque minuti di amnesia

Grosseto: Cinque minuti di amnesia condannano il Circolo Pattinatori Hobbystore alla sconfitta sulla pista del Campolongo Salerno (5-3 il finale) in uno scontro salvezza che fa rimanere i ragazzi di Fabio Bellan soli soletti in fondo alla classifica a tre lunghezze di ritardo dalla coppia Salerno-Matera (10 punti) e a quattro dal Follonica (11), vittorioso contro il Forte dei Marmi grazie alla tripletta di Bonarelli.



Il ko in Campania lascia tanto amaro in bocca al quintetto grossetano, che ha sprecato almeno sette buone occasioni per andare in rete e che ha tenuto testa ai locali per oltre dieci minuti, prima di subire una doppietta da Fontain (prima con un tiro da lontano, poi con una conclusione sotto rete), che ha deciso una prima frazione tutto sommato equilibrata. Nella ripresa è arrivato l’improvviso blackout che ha permesso al Salerno di andare tre volte a segno tra il 2’ e il 5’. Sotto di cinque reti, l’Hobbystore ha comunque cercato di reagire. Una doppietta su tiro diretto di capitan Riccardo Salvadori e il gol in contropiede di Nerozzi, servito in maniera millimetrica da Salvadori hanno riavvicinato i grossetani (che hanno dovuto fare a meno di Battaglia e Alfieri), ma non c’è stato più il tempo per avvicinarsi ulteriormente. Il Cp ha insomma mostrato ancora una volta di esserci, ma ha pagato purtroppo un calo di concentrazione.

«Una sconfitta evitabile - commenta il tecnico dell’Hobbystore Fabio Bellan - nel primo tempo abbiamo interpretato molto bene la gara, non finalizzando tre-quattro ripartenze, prima di subire la doppietta di Fontan. Cinque minuti di amnesia totale ci hanno fatto uscire definitivamente dalla gara, anche se abbiamo lottato fino alla fine, trovando un 5-3 che aumenta il rammarico».

«Adesso si fa dura – prosegue – ma possiamo giocare con la tranquillità che non abbiamo avuto a Salerno. Ci rimboccheremo le maniche e lotteremo fino all’ultimo secondo dell’ultima partita con il corpo e con il cuore e poi vediamo come va a finire».

Campolongo Salerno-Hobbystore Grosseto 5-3

CAMPOLONGO SALERNO: Marrazzo, Melillo; Esposito, Giuseppe Giudice, Sabetta, Masullo, Giorgio Giudice, Marra, Fontan, Durante. All. Massimo Giudice.

HOBBYSTORE GROSSETO: Bruni, Spinetti; Saitta, Salvadori, Borracelli, Nerozzi, Ciupi, Giusti, Bianchi. All. Fabio Bellan.

ARBITRO: Mauro Giangregorio.

RETI: nel p.t. 15’21 Fontan, 19’51 Fontan; nel s.t. 1’19 Sabetta, 3’17 Giuseppe Giudice, 4’25 Giorgio Giudice, 14’38 Salvadori, 20’16 Salvadori, 23’36 Nerozzi.

ESPULSIONI TEMPORANEE: Bianchi (2), Durante.