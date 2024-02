L’Hc Castiglione comunica il cambio di allenatore. Il presidente Pericoli: "Decisione sofferta"

Il presidente Pericoli: «Decisione sofferta. Grazie a Brizzi per il suo lavoro». Vittorie per la serie B, l’under17 che va ai playoff e l’under 15. Sconfitta per l’under13.

Castiglione della Pescaia: L’Hc Castiglione ha deciso di cambiare guida tecnica: il nuovo allenatore per la squadra di serie A2 è Massimo Bracali (Foto copertina), che sarà aiutato nel compito da Federico Paghi (foto2). Il presidente Marcello Pericoli ha voluto ringraziare l’allenatore Alessandro Brizzi per il lavoro svolto. «E’ stata una decisione sofferta, non è mai bello cambiare un allenatore durante il campionato – ha spiegato Pericoli – Ringraziamo Brizzi per il lavoro svolto fin qui, e anzi gli abbiamo chiesto di rimanere nella nostra famiglia. Abbiamo affidato la squadra di A2 a Massimo Bracali e Federico Paghi, che collaboreranno insieme».





I risultati del fine settimana. Larga vittoria per la serie B: 11-3 al Cgc Viareggio con 5 gol del capitano Filippo Montauti, tripletta per Filippo Onori, doppietta di Luca Mantovani e gol di Riccardo Palushi. Castiglione secondo in classifica con una partita da recuperare. Vittoria a tavolino per l’under17: il Versilia HockeyForte nella mattinata della partita ha comunicato che era impossibilitato a giocare a causa delle troppe assenze dei giocatori (febbre) e ha rinunciato alla trasferta. Con i tre punti biancocelesti qualificati ai playoff. Vittoria per l’under 15: 11-4 al Sarzana 5 gol di Filippo Agresti, 4 per Francesco Cornacchini, e doppietta di Diego Bracali. Prima sconfitta per l’iunder13 nel derby contro il Cp Grosseto: in rete per i castiglionesi Lorenzo Cornacchini e Filippo Bagnoli.

Di seguito i risultati della serie B, l’under17 e l’under 15



SERIE B

Blue Factor Castiglione-Cgc Viareggio 11-3

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Alessandro Donnini, (Alessandro Del Viva); Brando Santoni, Riccardo Bruzzi, Filippo Montauti, Filippo Onori, Samuel Cardi, Luca Mantovani, Riccardo Palushi, Diego Guarguaglini. All. Federico Paghi.

CGC VIAREGGIO: Rossano Bonuccelli; Lorenzo Larini, Gabriele Facchini, Morgan Cozzani, Gregorio Antonini, Iacopo Pellegrini, Leonardo La Peta.

ARBITRO: Daniele Moretti di Follonica.

RETI: pt (4-0) 0’23 e 7’13 Montauti (C), 13’20 Onori (C), 15’41 pp Mantovani (C); st 1’56 Antonini (V), 3’24, 3’58 e 9’04 pp Montauti (C), 11’04 Onori (C), 11’33 Antonini (V), 12’31 Mantovani (C), 15’02 Facchini (V), 16’31 Onori (C), 22’43 Palushi (C).

UNDER15 – ZONA 4

Blue Factor Castiglione-Sarzana 11-4

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Alexander Krocka, (Matias Sinjari); Michele De Salvatore, Filippo Bagnoli, Lorenzo Turbanti, Lorenzo Cornacchini, Filippo Agresti, Diego Bracali, Lorenzo Rosadini, Francesco Cornacchini. All. Federico Paghi.

GAMMA INNOVATION SARZANA: Cristian Grossi; Lorenzo Malfatti, Luigi Fabbi, Kevin Farina, Manuel Grossi, Federico Lagomarsini. All. Claudio Gaetano De Mola.

ARBITRO: Daniele Moretti di Follonica.

RETI: pt (6-1) 2’43 Agresti (C), 4’09 e 4’26 F.Cornacchini (C), 4’09 Farina (S), 13’33 Agresti, 15’09 e 16’04 Bracali (C); st 1’36 Lagomarsini (S), 3’29 Agresti (C), 4’10 F.Cornacchini (C), 5’25 Agresti (C), 6’57 Farina (S), 9’49 Lagomarsini (S), 14’23 F.Cornacchini (C), 19’19 Agresti (C).

UNDER13 – ZONA 4

Blue Factor Castiglione-Sarzana 11-4

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Matias Sinjari; Michele De Salvatore, Thomas Nucci, Lorenzo Cornacchini, Mattia Sforzi, Filippo Bagnoli. All. Massimo Bracali.

Cp Grosseto: Andrea Conti, (Marco Mori); Niccolò Amerighi, Leonardo Boni, Elias Bordan, Alexander Convertiti Mann, Edward Convertiti Mann, Mirko Pucillo, Gabriele Sorbo, Alessio Tonini. All. Stefano Paghi.

ARBITRO: Matteo Galoppi di Follonica.

RETI: pt (1-2) 5’19 L.Cornacchini (C), 9’53 e 11’43 A.Convertiti Mann (G); st 2’18 E.Convertiti Mann (G), 4’27 Bagnoli (C), 4’48 A.Convertiti Mann (G),