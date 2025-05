L'Europa applaude alle selezioni della Francisco Cervelli Iabf Academy

Grosseto: Il Circuito internazionale che porta il nome di “SUMA PONY LEAGUE” rappresenta ormai da anni un riferimento importante e prestigioso nel panorama del baseball giovanile mondiale.

Come altre “LEAGUE” dedicate a tutte le categorie del settore giovanile, si struttura in varie fasi Continentali (Asia, Europa, Centro America), che qualificano le selezioni vincenti alle “WORLD SERIES PONY LEAGUE” che si disputano negli Stati Uniti nel mese di Agosto! Le finali Europee si svolgono ogni anno nelle medesime sedi, ossia in Spagna per la categoria “Bronco under12”, in Repubblica Ceca per le categorie “Pony under14” e “Colt under16” ed infine in Germania per la categoria “Palomino under19”; importante sottolineare come questi eventi siano ormai diventati fondamentali occasioni per molte Federazioni Europee, che schierano nelle varie categorie le loro rappresentative nazionali, al fine di ottimizzarne la preparazione, ed anticipare i confronti con quelle che rappresenteranno le “rivali continentali” nei Campionati Istituzionali della WBC Europe; significativa inoltre la notevole presenza di scout di oltreoceano, sempre in cerca di talenti cui offrire delle opportunità di studio in High School e College Americani.

Bene, in questo quadro e con intraprendente spirito di sfida, l’Accademia Francisco Cervelli IABF lo scorso anno si è affacciata per la prima volta alla finestra della SUMA PONY LEAGUE, schierando una selezione U14 e riuscendo nella impresa di portare una squadra Italiana a vincere per la prima volta una finale Europea! Sulla scia dell’entusiasmo derivante, con la fondamentale collaborazione di Società e Famiglie di svariate parti dell’Italia, la FCA IABF ACADEMY (che ha sede a Castiglione della Pescaia), in questa stagione ha moltiplicato gli sforzi, organizzando un selezione per ognuna delle Categorie Agonistiche in Calendario, ottenendo risultati a dir poco eccezionali che la hanno consacrata come Realtà Leader in Europa: a Praga due settimane fa la selezione “Pony under14” (guidata da Andrea Sgnaolin e Riccardo Ferretti), è riuscita nella difficile impresa di bissare il successo segnato lo scorso anno, e si è qualificata per le World Series che si terranno questa estate in Kansas; la selezione “Colt under16”, con tutti ragazzi al primo anno di categoria, ha centrato invece un significativo terzo posto, aggiudicandosi la finale per il bronzo contro la Nazionale giovanile della Repubblica Ceca, dopo aver ceduto in semifinale con i campioni in carica della “Prague Academy” che lo scorso anno disputò la finalissima delle World Series (in roster con loro anche il nostro Stefano Natale), affrontando la selezione messicana di Monterrey! Ma non finisce qui la bellissima favola Accademica. La scorsa settimana infatti in una Stoccarda dal clima tipicamente Continentale, ancora una per una “prima volta” una selezione Italiana partecipava nella categoria “Palomino under19” e, magistralmente guidata da altri tre tecnici accademici (Alessandro Galli, Stefano Cavallini ed Alessandro Soldaini), dominava letteralmente il torneo, imponendosi 3 -1 in finale con l’ennesima selezione Olandese alla fine di una lunghissima giornata costellata da molteplici ostacoli, tutti eroicamente superati!

A questo punto rimane solo il “duro compito” organizzativo per il front office della Francisco Cervelli Academy IABF che dovrà pianificare la doppia trasferta in USA (kansas per gli U14 e texas per gli U19) meritatamente conquistata dai ragazzi delle due selezioni! A questo proposito un dovuto ringraziamento va a tutte quelle società che hanno fatto sì che i loro tesserati hanno potuto aderire al progetto “2025 NON SOLO PONY LEAGUE” nelle 3 categorie agonistiche Under14 / Under 16 / Under 19 : Ymca Etruscan Fighters, Cervignano Tigers, Junior Parma, San Martino Bb, Montegrappa Bb, Godo Bb, Cagliari Bb, Villafranca Wizards, Genova Rookies, Bsc Vicenza, Olimpic Baseball, Torre Pedrera Bb, Rovigo Bb, Ravenna Bb, Buttrio Bb, Montegranaro Bb, Pesaro Bb, Arezzo Bb e Sestese Bb.