L’Etrusca Vetulonia vince la Coppa Provinciale di Calcio Uisp

Grosseto: Si è disputata ieri sera al Centro Sportivo “Frida Bottinelli Brogelli” di via Lago di Varano davanti ad un discreto pubblico, la finale della Coppa Provinciale di calcio Uisp Categoria 2, tra il Seggiano e l’Etrusca Vetulonia e al termine di una partita molto corretta e ben diretta, ha avuto la meglio l’Etrusca Vetulonia per 5-1.



Primo tempo abbastanza equilibrato che è terminato per 1-0 per il Vetulonia grazie ad un calcio di rigore realizzato al 15’ da Felicioni. Nella ripresa dopo pochi minuti e precisamente al 9’ il Vetulonia ancora in gol con Fiori e a questo punto finisce praticamente la partita dato che il Seggiano si getta tutto in avanti alla ricerca di dimezzare lo svantaggio esponendosi ai ficcanti contropiedi degli avversari che realizzano con Shaba il terzo gol. Al 25’ il Seggiano realizza la rete della bandiera con Sapio, ma subito dopo il Vetulonia va a segno ancora con Shaba, sua doppietta personale e nel finale arriva il quinto gol con Vivarelli che chiude definitamente la partita,

Al termine sono state effettuate le premiazioni di rito da parte del responsabile del calcio Uisp Francesco Luzzetti alle due formazioni.

In questo momento particolare dove anche negli stadi italiani professionistici si vedono alcuni episodi deprecabili, ieri sera al termine delle premiazioni, la formazione del Seggiano che ha perso la partita, si è recata negli spogliatoi degli avversari che li avevano battuti per 5-1, con una bottiglia di spumante per brindare con tutti i componenti dell’Etrusca Vetulonia e festeggiarli.

Se non è una pagina da libro cuore questa, poco ci manca, bravi.

Altra curiosità della finale, nella fila del Seggiano militano padre e figlio, Luciano Gigliotti padre, che è anche assessore al comune di Seggiano e il figlio Riccardo.

Tabellino della gara: Seggiano-Etrusca Vetulonia 1-5.

Seggiano: Badini, Gigliotti L.(Olivieri), Aluigi L, Franceschelli, Corsini, Salvadori, Gigliotti R. (Sapio), Aluigi M. Conigliaro (Bindi), Minucci, Gennari. Allenatore; Danilo Ghelli. A disposizione; Bassetti, Caprilli, Laghi, Meossi,

Etrusca Vetulonia: Bellettini, Felicioni, Campana, Ponte, Saito, Melis, Canuzzi (Vivarelli), Sgaragli (Setelia), Fiori (Nadalin), Campisi, Gramazio (Danti). Allenatore. Roberto Cheli. A disposizione; Trotta, Guida, Shaba, Lorenzi. Arbitro Daniele Paolini, assistenti Capodimonte e Mancini. Reti; al 15’ Felicioni, st. al 9’ Fiori, 20’ e 27’ Shaba, 25’ Sapio, 38’ Vivarelli.

La Lega calcio Uisp, annuncia che giovedì 28 marzo, sempre sull’impianto sportivo “Frida Bottinelli Brogelli” in via Lago di Varano a Grosseto, alle 21 verrà disputata la finale della Coppa Provinciale Categoria “1” tra le formazioni del Gavorrano e del Talamone.

La squadra vincitrice di questo incontro, sfiderà l’Etrusca Vetulonia per contendersi l’ambita Coppa dei Campioni.