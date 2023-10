“L'eternità in ogni giorno”. La voce laica di Enrico Finzi per parlare di fede, speranza e carità

Grosseto: Sarà la voce di un laico a offrire la prospettiva dei temi della speranza, della fede e della carità, quelle che per i cristiani sono le più alte virtù, virtù teologali.



Alla Settimana della Bellezza, infatti, mercoledì 25 ottobre arriva Enrico Finzi, uno dei più noti ricercatori sociali e di marketing. Docente universitario, giornalista professionista, autore di saggi e libri, collabora da molti anni con le Reti della Carità, un network nazionale di realtà e associazioni, cui aderiscono anche singole persone, attive sul fronte della lotta alla povertà e dell’inclusione sociale. Reti della carità è nato nel 2013 con l’obiettivo di sollecitare il libero confronto tra diverse espressioni del mondo cattolico, tutte impegnate in modo concreto sui terreni della carità, della giustizia e della pace. Reti della carità è caratterizzato da una convinta adesione al magistero di Papa Francesco e alla sua idea di Chiesa come ospedale da campo, povera per i poveri e non ridotta a una ONG. L’impegno è proteso a riconoscere valore, anche teologico, e dignità agli ultimi e nel testimoniare l’Evangelo attraverso il farsi prossimo.

Finzi, mercoledì 25 ottobre alle ore 17, terrà un incontro pubblico nella sala Friuli della parrocchia San Francesco, parlando proprio di "Fede, speranza e carità: una prospettiva laica per credenti e non".

La sera alle 21, alla multisala Aurelia Antica, spazio al linguaggio cinematografico con la proiezione di "Ennio", docufilm di Giuseppe Tornatore dedicato alla straordinaria figura di Ennio Morricone, compositore che con la sua arte ha saputo eternare la musica. L'ingresso alla proiezione – già sold out da alcuni giorni - è gratuito ma per assistere occorre la prenotazione.





Intanto sono stati definiti i giorni dei tre laboratori che il Maam-Museo archeologico e d'arte della Maremma ha programmato per la durata della Settimana della Bellezza, relativamente al percorso "L'eternità dell'arte e nell'arte". Il primo laboratorio sarà questo sabato 28 ottobre, alle ore 17 e avrà come tema: “Un giorno da amanuensi, l’antica arte della miniatura”. Si tratta di un laboratorio creativo per famiglie in cui, assieme agli operatori del museo sarà realizzata una pergamena miniata ispirata ai corali presenti nel Museo diocesano d'arte sacra. Il secondo laboratorio sarà sabato 11 novembre, sempre alle 17: “Ritratto senza tempo” finalizzato ad acquisire i rudimenti dell'arte del ritratto. Infine sabato 9 dicembre, ore 17, “Infinita trasparenza della luce”: un laboratorio creativo per dar vita ad una realizzazione artistica ispirata alle vetrate gotiche. I laboratori durano un'ora circa e sono per un massimo di 20 partecipanti (10 ragazzi e 10 accompagnatori). Sono inoltre pensati per ragazzi tra i 7 e 12 anni. Il costo è di 3 euro a partecipante.