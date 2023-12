L'esterno nettunese Samuele Bruno va a rinforzare il Bbc Grosseto Spirulina Becagli

Grosseto: Prosegue la campagna di rafforzamento del Bbc Grosseto Spirulina Becagli, che annuncia l’ingaggio dell’esterno nettunese Samuele Bruno, classe 2003. Un ragazzo di grande prospettiva che può permettere alla società di fare programmi per il futuro, anche se dal 2 gennaio volerà in California per studiare e giocare con la casacca del College of the Desert di Palm Desert, con la borsa di studio della IABF ottenuta grazie al programma College Pipeline attivato dalla Fondazione statunitense insieme alla Fibs.







Per questo motivo si metterà a disposizione del neo manager biancorosso Junior Oberto fino alla fine di maggio, un mese dopo l’inizio della stagione italiana. «Ho firmato un contratto con un college di Division One - spiega - la stagione inizierà il 23 gennaio. Ce la metterò tutta per arrivare pronto per il campionato».

«A Grosseto ho trovato un bell’ambiente, molto accogliente – ha aggiunto Bruno nel corso della presentazione allo stadio Roberto Jannella - Ringrazio il direttore sportivo Filippo Olivelli per avermi contattato. Sono molto motivato per questa nuova stagione 2024».

«Ho iniziato a giocare a baseball a 6 anni nelle squadre giovanili del San Giacomo di Nettuno – ha proseguito il ventenne esterno parlando della sua carriera - a 12 anni ho indossato per la prima volta una maglia azzurra della nazionale, con la quale ho fatto la trafila delle giovanili, fino all’Europeo U23 della scorsa estate in Austria». Nel 2019 ha giocato in B con i Red Jack Grosseto. Nel 2020 il neo biancorosso ha giocato in serie A2 a Montefiascone, nel quale è rimasto fino alla fase di qualificazione di A 2021, prima di trasferirsi all’Academy Nettuno per la poule salvezza. Con i laziali ha disputato anche il campionato 2022. Nel 2023 ha fatto parte del roster del Godo, con il quale si è qualificato alla poule scudetto, chiudendo la stagione a 258 di media, con 15 battuti a casa e 2 fuoricampo, contro Nettuno e Modena.