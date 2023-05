L'estate dell'Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” è un tour in provincia

I concerti a Grosseto, Orbetello, Roccastrada, Castiglione della Pescaia e Scarlino



Grosseto: Negli ultimi mesi ha fatto il giro del mondo con tante esibizioni in location prestigiose, portando il nome della Maremma alla ribalta internazionale; in primavera-estate “torna a casa”. L'Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” propone una stagione ricca di appuntamenti, questa volta in tutta la provincia, con un cartellone di provenienza: i concerti inizieranno il 12 maggio e termineranno il 1 settembre, facendo un vero e proprio tour della provincia di Grosseto, da nord a sud.

La rassegna estiva è stata presentata oggi, giovedì 11 maggio, al Palazzo della Provincia: erano presenti Francesco Limatola (presidente dell'Amministrazione provinciale), Giulio De Simone (presidente dell'Orchestra sinfonica "Città di Grosseto"), Luca Agresti (assessore alla Cultura del Comune di Grosseto), Elena Nappi (sindaco di Castiglione della Pescaia), Francesca Travison (sindaco di Scarlino).

Il calendario si apre venerdì 12 maggio alle ore 21 all'ex cinema di Ribolla, data in cui l'orchestra sarà diretta da Giovanni Mancini, così come domenica 14 maggio alla chiesa di San Niccolò di Montepescali, alle ore 18. Sabato 1 luglio alle ore 20 tappa al Belvedere dello Sparviero (prato sud Marina di Punta Ala) con Edoardo Narbona a dirigere l'orchestra e Claudio Mansutti al clarinetto. Sabato 15 luglio alle 21.30 l'Orchestra sarà in piazza Giovanni Paolo II a Orbetello con Gaddiel Dombrowner direttore e Mikhail Kambarov al pianoforte. Nel primo appuntamento di agosto, sabato 12 alle ore 21, tappa al Castello di Scarlino: ci saranno il direttore Giancarlo de Lorenzo e come vocalist Clarissa Vichi. Venerdì 18 agosto alle ore 20 l'orchestra torna a Punta Ala (Belvedere dello Sparviero, prato sud di Marina di Punta Ala). Domenica 20 agosto l'orchestra è invece attesa a Marina di Grosseto, al Forte San Rocco, con il direttore Paolo Scibilia e al violino Haeji Kim. L'ultimo appuntamento del cartellone estivo è in programma venerdì 1 settembre alle ore 21.30 a Castiglione della Pescaia, in piazza Solti: Gianluca Greco direttore e Ferdinando Trematore al violino. Per informazioni: WhatsApp 333 5372994.

«Già a partire da venerdì 12 maggio i musicisti dell'Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” saranno protagonisti di una serie di splendidi concerti che si snoderà in tutta la nostra provincia – dichiara il presidente dell'Amministrazione provinciale, Francesco Limatola –, consentendo agli appassionati di musica di avere un primo assaggio dell'estate già a maggio, per continuare con gli appuntamenti fino a settembre, ognuno diverso dall'altro. Potremo così godere, a pochi passi da casa, dell'esibizione artistica di una delle eccellenze del territorio, sempre più apprezzata anche all'estero. Allo stesso tempo permetteremo anche ai turisti di conoscere la nostra offerta culturale, allietando ulteriormente la loro permanenza in Maremma. L'Amministrazione provinciale è fiera di sostenere un programma di qualità come quello proposto dall'Orchestra».

«Il calendario degli appuntamenti per la stagione primaverile ed estiva – dichiarano il presidente dell'Orchestra sinfonica Città di Grosseto, Giulio De Simone, e il direttore artistico Antonio Di Cristofano – vede la preziosa collaborazione con l'Amministrazione provinciale e con i Comuni di Grosseto, Orbetello, Roccastrada, Castiglione della Pescaia e Scarlino, che accoglieranno i musicisti in occasione di serate tutte dedicate alla grande musica. Sarà un piacere dare il nostro contributo artistico per rendere l'estate maremmana viva e apprezzata, sia dai residenti e sia dai turisti. Tutte le location hanno il loro fascino e siamo certi che il risultato sarà apprezzato dal pubblico».