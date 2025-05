L’Eroica: gli eventi 2025 e la “classica”. Giani e Saccardi: ”Sport che racconta la Toscana”

Firenze: Conosciuta ed evocata a livello internazionale, l’Eroica è un appuntamenti ormai entrato a far parte del calendario ciclistico internazionale e richiama ogni anno, nel mese di ottobre, quasi diecimila appassionati desiderosi di percorrere alla vecchia maniera e con biciclette “come una volta” i 209 chilometri che si snodano nel cuore delle Terre di Siena attraversando il Chianti, le Crete Senesi e la Val d’Orcia.

Presentata oggi presso la sede della Giunta regionale, l’edizione 2025 della manifestazione, che unisce, sport, storia, memoria e paesaggio in un contesto che va molto oltre l’aspetto rievocativo, si arricchisce di quattro nuovi appuntamenti pensati per accompagnare tutti coloro che apprezzano un modo diverso ed unico di vivere la pratica sportiva verso la ventottesima edizione dell’Eroica “classic” che si terrà sabato 4 e domenica 5 ottobre.

“Nel porgere a nome del presidente Giani gli auguri per la nuova edizione – ha dichiarato la vicepresidente della Regione Stefania Saccardi – mi piace rinnovare anche a suo nome l’attenzione dell’amministrazione verso l’Eroica, dove viene valorizzato uno sport straordinario come il ciclismo fatto di fatica, impegno e valori familiari alla Toscana. L’Eroica è un evento che valorizza una parte importante del nostro territorio, dal Chianti alla Val d'Orcia, e consente a tanti appassionati che arrivano da tutto il mondo di apprezzare la parte più genuina della regione sotto il profilo sportivo, umano e quello che vive nelle soste tra le vigne e le visite alle nostre cantine.”

“L’Eroica – spiega Giancarlo Brocci, ideatore della manifestazione – ha scoperto un giacimento di passione formidabile in tutto il mondo verso questo modo di vivere il ciclismo diventando, negli anni, la Woodstock di chi ritiene che la pratica sportiva sia un bagaglio di incontri, conoscenze, condivisione e divertimento che trasformano questo evento in qualcosa di davvero speciale”.

“La vera novità dell’edizione 2025 – continua Brocci - è la continuità di quello che riusciamo ad offrire cercando sempre di raggiungere i massimi livelli in tutto. Abbiamo ringiovanito il messaggio dell’Eroica indirizzandolo a tutti quelli che meno la conoscevano. Ci siamo rivolti alle donne ed oggi siamo l'evento italiano con il più alto numero di presenze femminili fra gli iscritti. Volevamo aprirci al mondo in una disciplina fino a pochi anni fa popolare quasi soltanto nell’Europa continentale e adesso abbiamo l’attenzione del mondo anglosassone, con partecipanti che arrivano dall'Australia agli Stati Uniti. Siamo riusciti a farlo con il nostro approccio alla disciplina della bicicletta non competitivo e articolato su cinque percorsi che permettono di modulare l'impegno e farlo magari crescere nel tempo”.

Si inizia il prossimo 17 maggio a Siena con la Pedalata per la Legalità, aperta a tutti con due percorsi di 10 e 30 chilometri che prevede anche una iniziativa di raccolta fondi per il Reparto Pediatria delle Scotte e la Fondazione Michele Scarponi.

Il 17 maggio si terrà anche la quinta edizione dell’Eroica Juniores Siena-Montalcino Coppa Andrea Meneghelli, con un percorso di 107 chilometri con 4 tratti di strada bianca, che vedrà la partecipazione di 175 atleti di 31 squadre, sette delle quali provenienti dall’estero.

Il 25 maggio sarà il momento della nona edizione dell’Eroica Montalcino con cinque percorsi, tutti in val d’Orcia, da 27 a 153 chilometri, lungo i quali si misureranno circa 2500 partecipanti che arriveranno da tutto il mondo.

Il 22 giugno partiranno da Buonconvento in 1500 per partecipare alla nona edizione della NOVA Eroica e della sua versione “Family” tutte e due aperte a biciclette Gravel con sette percorsi, da quello di 16 ai 290 chilometri della Epic Route.

Il calendario della ventottesima edizione si chiude infine il 4 e 5 ottobre con l’Eroica classic, l’evento di ciclismo più partecipato in Italia con 9000 iscritti provenienti da tutto il mondo che animeranno sabato 4 ottobre il tradizionale percorso di 209 chilometri e domenica 5 ottobre i percorsi corti da 46 chilometri.

“L’Eroica, sotto ogni profilo – conclude Franco Rossi, presidente di Eroico Italia - ha saputo rinnovare nel tempo il suo grande valore di riscoperta delle radici del ciclismo evolvendosi nel suo significato e contaminando le nuove generazioni. A loro è dedicata una parte importante dell’edizione 2025 e questa è la dimostrazione che esisteva un pubblico giovane sensibile a questo modo di intendere lo sport ed essere riusciti a sensibilizzarlo e renderlo partecipe è uno dei nostri più importanti e significativi risultati”.