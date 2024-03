L'Eroica fa tappa a Castiglione della Pescaia

Riflettori puntati sui giovani campioni che segneranno il futuro del ciclismo internazionale, in arrivo da tutto il mondo



Castiglione della Pescaia: Presentato a Roma, presso “Esperienza Europa – David Sassoli” in Piazza Venezia, luogo che in Italia rappresenta il Parlamento Europeo, il calendario degli eventi de L'Eroica 2024 che quest'anno farà tappa a Castiglione della Pescaia con Eroica Juniores Nation Cup.

A Roma, insieme al presidente di Eroica Italia Franco Rossi, al vicepresidente del Parlamento Europeo Roberts Zile, del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica On. Gilberto Pichetto Fratin, hanno partecipato anche il Sindaco Elena Nappi e gli assessori Susanna Lorenzini e Sandra Mucciarini.

«Per noi – dichiara il Sindaco Elena Nappi - è un grande onore e un grande orgoglio essere riusciti a far approdare L'Eroica al mare. In tutti questi anni la gara ha percorso le nostre strade bianche in Toscana mostrando panorami meravigliosi, e finalmente ora arriva al mare con due scenari mozzafiato, quello di Punta Ala e quello di Castiglione della Pescaia. Potremo far conoscere a tantissimi atleti e sostenitori italiani e stranieri il nostro bellissimo territorio puntando un occhio al prodotto bike, all'importanza dell'outdoor, alla sostenibilità ambientale perché muoversi in bicicletta significa anche riappropriarsi di una modalità slow per vivere godendosi il panorama. L'ambiente è molto importante e la bici lo rispetta; noi come Amministrazione puntiamo molto a valorizzare questo prodotto perché è in linea con il rispetto per l'ambiente. Avremo poi anche l'opportunità di far conoscere le nostre tipicità enogastronomiche e portare il nome di Castiglione della Pescaia in tutto il mondo. Oggi questa conferenza stampa è stata un'esperienza bellissima, ci sono stati illustrati e presentati oltre alla Eroica Juniores Nation Cup di cui noi facciamo parte anche tutti gli altri importantissimi eventi che in Italia e all'estero ormai conoscono il marchio Eroica e partecipano a questo stile di vita, a questa modalità di riappropriarsi del proprio tempo».





L'evento Eroica Juniores – Coppa delle Nazioni, con squadre nazionali in arrivo da tutto il mondo, toccherà la Toscana ad aprile. La gara partirà da Castiglione della Pescaia per raggiungere poi diversi territori attraversando le province di Grosseto, Siena ed Arezzo.

Il Comune di Castiglione della Pescaia ha colto con entusiasmo l'occasione di portare sul proprio territorio questa manifestazione sportiva, sposando appieno i valori che da sempre caratterizzano L'Eroica, ossia l'attenzione all'ambiente e alla sostenibilità, anche alla luce del protocollo stretto tra Eroica e Ministero dell'Ambiente sulla raccolta dei rifiuti gettati dai ciclisti che potrebbe essere applicato anche alle gare amatoriali che si svolgono sul territorio. Una manifestazione che coniuga sport e turismo ed esalta le eccellenze dei luoghi che la ospitano è un’opportunità di visibilità per tutta la provincia di Grosseto.

La carovana Eroica arriverà a Castiglione della Pescaia, prima città di tappa, mercoledì 17 aprile. In Piazza Garibaldi aprirà il villaggio eroico per la presentazione ufficiale delle 29 Nazionali iscritte, provenienti da diversi continenti. Giovedì 18 aprile la giornata di gara che partirà alle 10:00 dal Porto Turistico di Punta Ala con la 1° Tappa Cronometro a squadre Punta Ala – Castiglione della Pescaia; nel pomeriggio alle 15:30 la semi tappa nei dintorni castiglionesi con partenza e arrivo dal centro di Castiglione della Pescaia.

Tutti i dettagli de L’Eroica Juniores – Coppa delle Nazioni verranno illustrati ufficialmente martedì 2 aprile con una conferenza stampa alle 11:00 presso la Marina di Punta Ala.