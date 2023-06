L'Ensemble G.P. Da Palestrina in Duomo con la rassegna di cori polifonici

Grosseto: Domenica 4 giugno, alle ore 21.15, presso il Duomo di Grosseto si terrà una rassegna corale internazionale legata alla figura di Annarosa Del Corona, poetessa e amante del canto polifonico, presidentessa per molti anni dell’Ensemble Palestrina APS di Grosseto. Ciò in occasione del 40° anno della fondazione del coro polifonico “G. P. da Palestrina Ensemble”.



Interverranno, come graditi ospiti, l’Insieme Vocale Vox Cordis di Arezzo, diretto dal Maestro Lorenzo Donati, uno dei migliori e più premiati cori italiani, e il Consortium Vocale di Oslo, diretto dal Maestro Alexander M. Shweitzer, specializzato in canto gregoriano di cui rappresenta un’eccellenza mondiale.





L’ingresso è gratuito e non è necessaria nessuna prenotazione, ma verrà effettuata una raccolta fondi per gli alluvionati dell’Emilia-Romagna, in collaborazione con ACT (Associazione Cori Toscana).