L'Enigmista di Sparvieri. Un giallo ambientato all'Isola del Giglio

"L'Enigmista di Sparavieri" esce oggi in tutte le librerie d'Italia per Morellini Editore.

Isola del Giglio: Sullo sfondo il tema dell’overtourism Andrea Biscaro (Ferrara, 1979) vive da anni all’Isola del Giglio. Artista poliedrico, ha all’attivo molte pubblicazioni tra thriller, romanzi storici, gialli, libri per ragazzi, albi, fumetti, poesia. Con il suo gruppo folk-pop Secondamarea ha pubblicato cinque album. Ha lavorato per Castelvecchi, Fabbri, Giunti, Mondadori, SEM, Meridiano Zero, Raffaello Libri, Stampa Alternativa, Caissa Italia, Astragalo, Squilibri, Safarà, Coccole Books, Passepartout, Progedit, Nuove Carte, LietoColle, Eretica, Segreti in Giallo e per molte altre case editrici.

Tra le ultime uscite ricordiamo gli albi illustrati Giraluna (Caissa Kids, 2022) e Lo spazzino (Astragalo, 2023), il graphic novel BSNM – Buon sangue non mente (Weird Book, 2024) e il romanzo Alex e i Cattivi Pensieri (Giunti, 2024).

È inoltre un ghostwriter tra i più accreditati in Italia: ha all’attivo decine di libri, tra biografie, romanzi, saggi, manuali, tesi, epistolari.

È una giornata di inizio maggio e il Prof, di buon’ora e sul suo amato gozzo, sta raggiungendo il suo luogo di pesca preferito: la cala di Sparavieri. Tutto procede secondo copione (lunghissima sosta sotto il solleone, bottino nullo, tre grandi schemi di parole crociate risolti), quando la lenza inizia a muoversi e a strattonare. C’è il cadavere di un uomo impigliato all’amo della sua canna. È l’Arienti, il noto scrittore ritiratosi da alcuni anni sull’isola.

Avvisa subito Mimì, l’amico commissario, e, in breve, un dispiegamento straordinario di forze sopraggiunge a turbare la quiete dell’isola.

L’abitazione del defunto scrittore viene setacciata da cima a fondo e sarà proprio il Prof a scovare qualcosa di insolito: uno scritto in versi, brevissimo, con alcune parole sostituite da delle X. Si tratta di una sciarada.

Grande passione del Prof, come tutti i giochi enigmistici.

Inizierà dunque una doppia indagine. Quella ufficiale della Polizia che non porterà a nessuna risoluzione. E quella informale del Prof che porterà invece alla luce molti fatti scottanti. Sarà proprio l’enigma contenuto nella sciarada a decifrare, forse, la vera natura dell’Arienti.

