L’Elba tornata quasi alla normalità dopo il nubifragio

Sull’isola i comuni sono al lavoro per arrivare pronti all’inizio della stagione turistica. Confermati tutti gli eventi e le competizioni sportive in programma nelle prossime settimane

Isola d’Elba: Dopo il violento nubifragio che si è abbattuto sull’isola d’Elba, facendo cadere 65 millimetri di pioggia in circa un’ora la sera del 13 febbraio scorso, i comuni più colpiti si stanno adoperando per ripulire, ripristinare e rimettere in sicurezza strade, spiagge e sentieri. A Portoferraio le scuole sono state riaperte ed alcune delle 15 famiglie evacuate nella frazione Carburo, ospitate presso amici e parenti, già in questa settimana potranno rientrare nelle loro abitazioni.

“La situazione sta tornando alla normalità – spiega il primo cittadino di Portoferraio Tiziano Nocentini – Sono stati eseguiti tutti gli interventi necessari a rimuovere le grandi quantità di fango e detriti dalle strade di collegamento, come quella tra Biodola, Forno e Scaglieri, e i sopralluoghi per sistemare l’accesso alla splendida spiaggia Le Viste nei pressi della Villa napoleonica dei Mulini. Le spiagge all’Elba sono tante, oltre 200. Fortunatamente il maltempo ha arrecato danni solo a poche tra queste. Siamo dunque sicuri di poter arrivare a inizio stagione, a maggio, accogliendo i turisti con la massima tranquillità: stiamo lavorando per ripristinare il tutto quanto prima, grazie anche alle donazioni delle raccolte fondi e alle risorse economiche regionali. Ci sono inoltre aziende e negozi del territorio - continua Nocentini - che hanno messo a disposizione delle famiglie più colpite sconti e agevolazioni per acquistare arredi ed elettrodomestici”.

La situazione sta tornando alla normalità anche a Procchio, un’altra delle zone più colpite nel comune di Marciana. “Abbiamo eseguito gli interventi di somma urgenza per ripulire questa frazione – spiega Simone Barbi, sindaco di Marciana – mentre stiamo definendo un programma di interventi adeguati per risistemare la spiaggia di Spartaia, per la quale avremo bisogno anche del sostegno economico regionale. Tutte le strutture ricettive, inoltre, sono al lavoro per farsi trovare più che pronte ad accogliere i turisti ad inizio stagione”. Al netto di un evento meteorologico di portata eccezionale, il primo cittadino di Marciana sottolinea anche la necessità di favorire un coordinamento tra tutti i soggetti preposti (amministrazioni comunali, Genio civile, Consorzio di bonifica) per programmare interventi mirati alla sistemazione dei fossi e a una gestione più efficiente del rischio idrogeologico su tutto il territorio.

I lavori di pulitura e messa in sicurezza più urgenti sono stati eseguiti anche nelle frazioni di Nisportino e Nisporto a Rio e di Bagnaia tra Portoferraio e Rio. “Abbiamo cercato di ripristinare da subito la viabilità per rendere raggiungibili le frazioni - aggiunge il sindaco di Rio, Marco Corsini - La stagione turistica è alle porte, ma ci faremo trovare pronti e saremo nelle condizioni di essere ospitali come sempre. Gli interventi che stiamo predisponendo per mettere in sicurezza le zone colpite e riparare ai danni dal maltempo vanno nella direzione di sistemare tutto in tempi brevi, affinché l’isola mostri come sempre il suo volto migliore”.

Intanto, in questi giorni, i sentieri e i tracciati che da sempre appassionano atleti e appassionati dell’attività outdoor hanno ripreso a ripopolarsi con team sportivi di runners e bikers, come quelli di SCOTT e KTM. Nelle prossime settimane sull’isola si terrano infatti varie competizioni, tra cui l’Elba Ultra Distance Sea Kayaking dal 13 al 16 marzo, l’Elba Trail il 12 aprile, la Capoliveri Legend Cup il 10 e l’11 maggio, e la Maratona dell’Elba l’11 maggio.