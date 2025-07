Attualità L'edizione 2025 del festival Teatro delle Rocce sta per iniziare 31 luglio 2025

Ecco alcune informazioni utili per poter accedere in sicurezza ad alcuni degli eventi a più intensa partecipazione Curiosità Gavorrano: Il Teatro delle Rocce è un teatro all'aperto situato a Gavorrano, nel Parco Tecnologico e Archeologico delle Colline Metallifere Grossetane. È una struttura suggestiva che evoca la forma caratteristica di un antico teatro greco, inserita nella piccola cava semicircolare ai piedi della grande cava di San Rocco. I gradoni che ospitano i posti per gli spettatori sono stati concepiti per seguire l'andamento del fronte fino a fondersi in maniera unica e suggestiva nei punti di contatto con la parete rocciosa. Grande attenzione è stata posta nel salvaguardare gli aspetti paesaggistici dell'area, che ha consentito di ottenere un affascinante risultato. Consigli utili per tutti gli eventi Poiché per raggiungere il Teatro dalla zona biglietteria occorre percorrere una strada bianca di ciottoli di circa 800 metri, è opportuno indossare scarpe adeguate; arrivare alle zone parcheggio in tempo utile per raggiungere il Teatro prima dell’inizio dello spettacolo; data la cornice naturale e paesaggistica in cui è inserito il Teatro vi consigliamo di affrontare la passeggiata apprezzandone il contesto. INFORMAZIONI UTILI SOLO PER I SEGUENTI EVENTI 17 agosto - concerto di Lucio Corsi (sold out) 19 agosto - Voglio tornare negli anni 90 20 agosto - Marco Masini in concerto L'accesso dei mezzi all'area parcheggi, nei pressi del teatro, sarà libero sino circa alle 18:00, ora in cui la strada provinciale che mette in comunicazione l'area della Cava della Vallina (presso cui sarà allestita una ulteriore zona di parcheggio) all'entrata del Teatro, di circa 1,2 Km, verrà interdetta ai mezzi e consentita ai soli pedoni. Il percorso pedonale si percorre in circa 18 minuti camminando in modo tranquillo, con passo rilassato e senza alcuno sforzo. Si tratta di una distanza facilmente affrontabile da chiunque, anche senza particolare allenamento. La percorrenza dei pedoni sarà resa sicura dalla delimitazione attraverso apposite transenne, dalla presenza di personale addetto e di idonea illuminazione. La chiusura della strada sarà anticipata nel caso in cui l'area parcheggio del Teatro e zone limitrofe, risulti completa prima delle 18:00. Coloro che hanno certificate ed oggettive disabilità motorie potranno accedere, sino ad esaurimento posti, in area parcheggio riservata, presso il Teatro. In ogni caso a questi ultimi sarà garantito un servizio di trasporto dedicato sia dall'interruzione della strada al Teatro, che dalla zona biglietteria al teatro stesso. ​ La rassegna è a cura di LEG Live Emotion Group in collaborazione con il Comune di Gavorrano, il Parco Minerario Info biglietti su www.legsrl.net Seguici



