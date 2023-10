L'Edilfox si sbarazza del Giovinazzo nel debutto casalingo in A1

Grosseto: Il Circolo Pattinatori Edilfox si presenta davanti al pubblico amico della pista Mario Parri con un chiaro successo (6-2) a spese di un Indeco Giovinazzo che ha fatto tesoro della goleada subita dal Trissino campione d’Italia per mettere in piedi una buona prestazione, che ha permesso di limitare i danni contro un quintetto, quello di casa, deciso a mettere in tasca i tre punti per dimenticare definitivamente l’amara trasferta di Noisy Le Grand.



Il Grosseto impone subito il suo gioco e fioccano le occasioni da rete: nei primi cinque minuti De Oro e Rodriguez vanno a sbattere sul portiere, mentre alcuni tentativi vanno fuori di un soffio. Il Giovinazzo riesce a costruire un mezzo tiro a lato con il francese Le Berre, ma all’8’ Franchi riesce a scardinare la difesa pugliese con un’entrata che non lascia scampo a Dangelico. Il Giovinazzo prende coraggio ed è ancora il francese Le Berre a chiamare due volte al lavoro Català. Al 12’ arriva però il raddoppio dell’Edilfox con una bella torsione di Max Thiel che mette la palla al sette. Trenta secondi dopo, però, Correa Mura dimezza lo svantaggio superando Català a breve distanza. Con il passare dei minuti con cambia la musica, con il Cp che insiste nella sua azione, mettendo in campo contemporaneamente i giovani Cardella (che effettua due buoni tiri parati) e Cabella, anche si vuole una parata di Català per evitare il pareggio sulla conclusione ravvicinata di Correa. A 3’20 dalla fine del primo tempo non riesce la deviazione volante sul tiro di “Tonchi” De Oro, il quale prova senza fortuna almeno tre altri tiri (nella prima frazione l’Edilfox ne ha collezionati ben 18, contro i 5 ospiti), ma a dodici secondi dal riposo il puntero italo-argentino trova il varco giusto per piazzare il 3-1.

Nella ripresa il Grosseto continua a cingere d’assedio la porta ospite, con tiri che arrivano da tutte le parti. Al 3’ Max Thiel non riesce a capitalizzare il tiro diretto concesso per un fallo sul tedesco. La formazione di Pino Marzella si schiera a zona per cercare di limitare i danni. Al 5’ Dilillo ferma irregolarmente in area De Oro: rigore che “Tonchi” si fa parare da Dangelico. Il Grosseto gioca e diverte, ma la rete non arriva, anche per qualche ottimo intervento del portiere Dangelico. Il Giovinazzo guarda solo a difendersi e riesce solo a costruire una conclusione facile per Català solo dopo otto minuti e mezzo di gioco. Al 10’ c’è gloria anche per il giovane Cardella (19 anni), che brinda al primo gol in Maremma e quaranta secondi dopo arriva anche la sventola di De Oro per il 5-1. L’ultimo guizzo è di Cabella che raccoglie l’assist di Thiel, mentre Correa Mura firma la doppietta personale a tu per tu con Català.

I risultati della seconda giornata: Telea Sandrigo-Follonica 2-4, Edilfox Grosseto-Indeco Giovinazzo 6-2, Trissino-Why Sport Valdagno 6-1, Centro Porsche Firenze Forte dei Marmi-Ubroker Bassano 3-2, Venetalab Breganze-Engas Vercelli 3-6, Tierre Montebello-Teamservicecar Monza 6-4. Rinviata al 15/11: Wasken Lodi-Gamma Sarzana.

La classifica: ; Trissino, Forte dei Marmi, Grosseto, Follonica 6; Monza, Sarzana, Montebello, Vercelli 3; Valdagno, Sandrigo 1; Lodi, Bassano, Giovinazzo, Breganze 0.

Edilfox Grosseto-Indeco Giovinazzo 6-2

EDILFOX GROSSETO: Català, Sassetti; Saavedra, Rodriguez, De Oro, Paghi, Franchi, Cabella, Thiel, Cardella. All. Michele Achilli.

GIOVINAZZO: Dangelico, Calabrese; Luigi Turturro, Dilillo, Bartes, Colamaria, Le Ferre, Mezzina, Angelo Turturro, Correa Mura. All. Pino Marzella.

ARBITRI: Franco Ferrari e Mario Trevisan

RETI: nel p.t. 7’50 Franchi, 11’23 Thiel, 11’52 Correa Mura, 24’41 De Oro; nel s.t. al 14’33 Cardella, 15’05 De Oro, 23’18 Cabella, 23’30 Correa Mura.

NOTE: espulsione temporanea Dilillo nel s.t.