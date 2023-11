Sport L'Edilfox si sbarazza del Cronenberg e si rimette in corsa per un posto negli Ottavi di Wse Cup 19 novembre 2023

Grosseto: Pronto riscatto per l’Edilfox Grosseto che si rimette in corsa per il passaggio al secondo turno di Wse Cup battendo con un tranquillo 6-2 la formazione di casa del Cronenberg, che è riuscita a limitare la goleada italiana con una buona difesa e alcuni interventi del portiere Geisler. Il successo è stato chiaro, anche se un po’ stretto, per un Circolo Pattinatori in salute.

La prima conclusione di un certo rilievo è di Stefano Paghi che al 2’ impegna Geisler con un tiro da lontano Si gioca praticamente a una porta, con i tedeschi che hanno difficoltà a uscire dalla propria area. Un attacco senza soste fino al vantaggio di Alessandro Franchi. L’Edilfox insiste e sfiora il raddoppio in decine di occasioni la retroguardia locale riesce a difendere il minimo scarto. Català si gode la partita dalla sua prospettiva con un intervento effettuato, su un insidioso tiro da lontano. Lo strameritato raddoppio grossetano arriva a 2’16 dalla fine del primo tempo su una combinazione nello stretto tra Thiel e Saavedra con il capitano che buca Geisler. Prima del riposo arriva anche il 3-0, firmato da Franchi che riprende una deviazione del portiere sul tiro di Thiel. Nella ripresa il copione non cambia con l’arrembante offensiva biancorossa. Un fallo da espulsione di Resende porta sul dischetto Thiel, ma Geisler riesce a fermare con il guantone l’alza e schiaccia dell’ex compagno di squadra. Al 6’ è invece Stefano Paghi a farsi parare un rigore dal portiere del Cronenenberg. All’11’ il Grosseto cala il poker con Saavedra, smarcato dal vivace Thiel. Al 16’ c’è gloria anche per Serse Cabella, che vince il duello con il portiere sull’assist sotto porta di Franchi. Il Cronenberg potrebbe accorciare sul decimo fallo di squadra del Grosseto, ma Català sbarra la strada sul tiro diretto di Kohler. Il bomber tedesco mette dentro il tiro diretto concesso per il fallo da blu di Franchi. A 45 secondi dalla fine arriva anche il sesto gol, firmato da Max Thiel al volo sotto porta sull’assist chirurgico di Saavedra. Domenica con inizio alle 13 i ragazzi di Michele Achilli sfidano Ginevra, superato per 10-0 da Valdagno, per guadagnarsi un posto negli Ottavi di finale.

Edilfox Grosseto-Cronenberg 6-2 EDILFOX GROSSETO: Català, Sassetti; Saavedra, Rodriguez, De Oro, Paghi, Franchi, Cabella, Thiel, Cardella. All. Michele Achilli. CRONENBERG: Geisler, Mertens; Kohler, Bernandowitz, Seidler, Aaron Borkei, Trimborn, Drubert, Adrian Borkei, Resende. All. Jordi Molet. ARBITRI: Daniel Pico, Joao Catrapona. RETI: nel p.t. 8’09 Franchi, 22’44 Saavedra, 24’51 Franchi; nel s.t. 10’05 Saavedra, 12’14 Kohler, 15’06 Cabella, 20’03 Kohler, 24’15 Thiel. NOTE: espulsione temporanea (2’): Resende, Franchi nel s.t.

