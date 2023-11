L'Edilfox porta a casa da Montebello tre punti d'oro

Grosseto: L’Edilfox Grosseto torna alla vittoria espugnando il campo di Montebello (3-2 il risultato finale) al termine di una partita vibrante, nella quale i grossetani sono andati due volte avanti con Max Thiel (autore di una grandissima prestazione), prima di essere raggiunti, ma un gran tiro di Tonchi de Oro ha risolto una partita difficile. Un successo che porta sicuramente la firma del portiere Català, che ha negato decine di segnature agli scatenati padroni di casa.



Nel primo tempo i ragazzi di Michele Achilli hanno sofferto tremendamente la vivacità dei vicentini, che hanno iniziato a spron battuto, chiamando al lavoro Adria Català con le conclusioni di Borgo, Cardoso e Loguercio. Il Circolo Pattinatori, dopo aver costretto Carrion a distendersi sul tiro di De Oro, è andato vicinissimo al vantaggio con Saavedra, servito da Rodriguez, con il portiere locale che ha compiuto un autentico miracolo. La gara, non disputata a ritmi altissimi, è proseguito con occasioni da una parte e dall’altra, fino alla rete di Max Thiel al 17: il tedesco ha ricevuto palla da Rodriguez nella propria metà campo, è avanzato fin quasi all’area di rigore e ha lasciato partire un gran tiro che s’è insaccato nella porta di casa. Prima della fine del tempo, il Montebello costruisce due clamorose occasioni: a 3’39 Peripolli mette alto un servizio di Ipinazar, al 24’ Català si supera su Loguercio.

Scoppiettante l’inizio di ripresa: Saavedra cerca subito il raddoppio, ma viene murato da Ipinazar. Lombardi viene fermato invece con la maschera da Català. Carrion, dal canto suo, sbarra la strada a Rodriguez, mentre il tiro di Peripolli sbatte sul palo interno e viene allontanata dalla linea dalla difesa. Al 7’ doppia chance per il Cp con De Oro bloccato da Carrion e Thiel che mette alto. Saavedra e compagni si difendono agli attacchi della Tierre, che al 9’ trova il pareggio in contropiede (subito dopo un tiro deviato da Carrion) il pareggio: assist di Loguercio a Cardoso che vince il testa a testa con Català.

Al 15’ c’è una buona chance per Franchi, fermato da Carrion. A 8’10 dalla fine il Grosseto si vede annullare una rete di pattino di Cabella. A 4’56 dalla fine Max Thiel devia in rete il gran tiro da centrocampo di Mario Rodriguez fermato da Carrion. Thiel potrebbe chiudere subito dopo la partita, ma il pattino del portiere veneto allontana il pericolo. A 3’46 Cardoso supera Català e permette al Montebello di tornare in parità. Saavedra si riversa subito nella metà campo avversaria ma Carrion il tiro. Un missile da fuori area di Tonchi De Oro, però, riporta in vantaggio l’Edilfox. A 2’46 dalla fine Saavedra fallisce un alza e schiaccia sulla punizione di prima concessa per il decimo fallo locale. Il Grosseto riesce comunque a mantenere il vantaggio che permette di agganciare il Follonica al terzo posto.

Tierre Montebello-Circolo Pattinatori Edilfox 2-3

TIERRE MONTEBELLO: Carrion, Nardi; Rossi, Ipinazar, Borgo, Lombardi, Peripolli, Loguercio, Zordan, Cardoso. All. Mauro Zini.

EDILFOX GROSSETO: Català, Sassetti; Saavedra, Rodriguez, De Oro, Paghi, Franchi, Cabella, Thiel, Cardella. All. Michele Achilli.

ARBITRI: Claudio Ferraro, Alfonso Rago.

RETI: nel p.t. 16’33 Thiel; nel s.t. 8’38 Cardoso, 20’04 Thiel, 21’14 Cardoso, 21’54 De Oro.

I risultati della nona giornata: VenetaLab Breganze-Indeco Giovinazzo 4-5, TeamServiceCar Monza-Why Sport Valdagno 3-4, Gamma Sarzana-Consorzio Maremmano Cave Follonica 6-7, Engas Vercelli-Ubroker Bassano 9-4, Telea Sandrigo-Centro Porsche Firenze Forte Marmi 1-8, Wasken Lodi-Hockey Trissino 3-3, Tierre Chimica Montebello- Edilfox Grosseto 2-3.

La classifica: Forte dei Marmi 24; Trissino 21; Grosseto e Follonica 19; Lodi 17; Sarzana 16; Valdagno 14; Bassano 12; Sandrigo 10; Montebello 9; Monza 8; Vercelli 4; Giovinazzo e Breganze 3.