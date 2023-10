L'Edilfox Grosseto cade sulla pista della nuova capolista Sarzana

Grosseto: Seconda sconfitta consecutiva per il Circolo Pattinatori Edilfox che cade (5-3) sulla pista di un Sarzana in serata di grazia, che ha imposto la sua grinta e la sua velocità a un Grosseto che ha regalato mezzo primo tempo, subendo troppo le scorribande locali, prima di trovare il pareggio. I liguri però hanno insistito e sono andati sul 3-1. Saavedra ha rimesso in piedi la gara, ma nel momento migliore dei grossetani il Gamma ha trovato un uno-due dal quale i ragazzi di Michele Achilli non si sono più ripresi, nonostante non abbiano mai smesso di attaccare, trovando il terzo gol, anche se non con la consueta precisione.



Il primo tempo è stato terribilmente difficile per il Circolo Pattinatori, costretto ad arginare le offensive del quintetto di casa, deciso a continuare la marcia imbattuta: dopo tre opportunità sventate dal portiere sui tentativi di Garcia, Ortiz e ancora Garcia, per un fallo in area di De Oro, al 4’ Sarzana ha avuto a disposizione un rigore: Català para in grande stile il tiro di Borsi. Il Gamma insiste nella sua azione e al sesto tentativo Facundo Ortiz mette la palla al sette della porta maremmana. Il Grosseto soffre ma le super parate dell’estremo difensore consentono di rimanere a una sola rete di svantaggio e al 12’ in un veloce contropiede Saavedra va al tiro, Corona devia, ma è ben appostato Thiel che mette in rete. Il Cp cerca di cambiare il volto alla gara, ma dopo qualche tentativo fermato dalla difesa, è costretto a subire nuovamente il Gamma Sarzana, che al 20’ torna avanti con Ortiz, che riesce a fuggire via a Cabella e mette in rete. Al 22’ è Olmos a battere per la terza volta Català con un tiro che passa in mezzo alla difesa e finisce in rete. L’ultima occasione della prima frazione è del Grosseto con Ale Franchi, ma Corona compie un autentico miracolo.

Nella ripresa il Grosseto si presenta con un tiro di Thiel, un alza e schiaccia di Saavedra e un bolide da lontano di De Oro, parati da Corona. E’ il preludio al 3-2 firmato da Saavedra che sfrutta magistralmente un passaggio dalla destra di Rodriguez. Català salva su De Rinaldis e Illuzzi, mentre Corona ferma De Oro. Il Grosseto prende in mano la partita, ma rischia in contropiede su un tiro di Ortiz che sbatte sul palo e poco dopo subisce il 4-2 da Garcia. All’11’ Saavedra non riesce ad accorciare le distanze su una punizione di prima per il decimo fallo di squadra. Sul ribaltamento di fronte Illuzzi sfrutta il rigore concesso per un fallo di Rodriguez, mettendo in rete dopo due respinte di Català. A 8’46 il Sarzana potrebbe allungare su un tiro diretto, ma Català chiude lo specchio a Festa; il portiere biancorosso ipnotizza anche Garcia sul secondo blu di serata a De Oro. L’ultimo gol di serata lo firma il tedesco Thiel, a 3 minuti e mezzo dalla fine, che conclude una ripartenza aperta da Saavedra. E’ però troppo tardi per rientrare in partita e Sarzana può fare festa con i suoi tifosi per una serata speciale.

Gamma Sarzana-Edilfox 5-3

GAMMA SARZANA: Corona, Venè; Festa, Garcia, Illuzzi, Borsi, Olmos, Ortiz, Tognacca, Francesco de Rinaldis. All. Paolo De Rinaldis.

EDILFOX GROSSETO: Català, Sassetti; Saavedra, Rodriguez, De Oro, Paghi, Franchi, Cabella, Thiel, Cardella. All. Michele Achilli.

ARBITRI: Claudio Ferrari e Andrea Davoli

RETI: nel p.t. 5’16 Ortiz (S), 11’54 Thiel (G), 19’20 Ortiz (S), 21’37 Olmos (S); nel s.t. 3’22 Saavedra (G), 9’33 Garcia (S), 10’29 Illuzzi (S), 21’33 Thiel (G).

NOTE: espulsione (2’) De Oro nel p.t.; Rodriguez, De Oro nel s.t.

Nel posticipo della terza giornata: Venetalab Breganze-Tierre Montebello 5-7.

La classifica: Sarzana 9; Trissino e Follonica 7; Montebello 6; Forte dei Marmi, Edilfox Grosseto, Monza e Valdagno 4; Bassano e Vercelli 3; Lodi e Sandrigo 1; Breganze e Giovinazzo 0.