L'Edilfox Grosseto beffato sulla pista del Why Sport Valdagno

Grosseto: Valdagno amara per il Circolo Pattinatori Grosseto, beffato a otto secondi dalla fine da una rete in velocità di Borregan, mentre la squadra era tutta sbilanciata in avanti alla ricerca di una vittoria che sarebbe stata meritata per la mole di gioco messa in mostra nel secondo tempo. La formazione di Luca Chiarello festeggia così il primo successo dell’anno, al termine di una bella gara.



L’inizio è stato molto compassato, con le squadre che creano un paio di occasioni a testa. Per il Grosseto si mette in evidenza Paghi con un paio di tentativi da lontano; Giuliani al 10’ non sfrutta invece una limpidissima opportunità sotto porta, mentre Català ferma due volte i tiri di Borregan. Al 13’ Motaran porta avanti i veneti con un’azione dalla destra che si conclude con una tiro che va a infilarsi alla destra di Català. Il Circolo Pattinatori a questo punto si è riversato nella metà campo avversaria alla ricerca del pareggio con Cabella, Thiel e De Oro. I grossetani aumentano la pressione, ma rischiano sul contropiede di Borregan, fermato da Català. Nella ripresa la prima occasione è di Giuliani, ma dopo tre minuti e mezzo il Circolo Pattinatori trova il pareggio: Saavedra esce da dietro la porta e vede libero Rodriguez sulla sinistra: il difensore argentino fa secco Bovo con un gran tiro. Il Cp insiste e la bella giocata di Cardella, una veronica con una mano, viene fermata sulla linea dalla difesa del Valdagno e poco dopo è bravo il portiere Bovo a fermare la cannonata di Thiel. La “Big red machine” continua a spingere e nell’ultimo quarto d’ora si gioca a una porta. L’occasione più ghiotta se la procura Pablo Saavedra con un gran tiro dalla distanza che a 1’40 va a sbattere sul palo della porta di Bovo. Niente però lascia presagire il finale: il Grosseto perde una palla velenosa a centrocampo, ne approfitta il velocissimo Borregan per correre verso la porta per segnare il gol di una vittoria che ha il sapore della beffa per i biancorossi, che non meritavano assolutamente di tornare a casa a mani vuote.

Way Sport Valdagno-Edilfox Grosseto 2-1

WHY SPORT VALDAGNO: Bovo, Checchetto; Motaran, Crocco, Diquigiovanni, Piroli, Giuliani, Borregan, Vega, Garcia. All. Luca Chiarello.

EDILFOX GROSSETO: Català, Sassetti; Saavedra, Rodriguez, De Oro, Paghi, Franchi, Cabella, Thiel, Cardella. All. Michele Achilli.

ARBITRI: Simone Brambilla, Cristiano Parolin.

RETI: nel p.t. 12’06 Motaran; nel s.t. 3’32 Rodriguez, 24’52 Borregan.

ESPULSIONI: Franchi al 24’52 del s.t.