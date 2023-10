L'Edilfox batte il Walsum e conclude al terzo posto in Coppa X

Grosseto: L'Edilfox Circolo Pattinatori Grosseto chiude il girone eliminatorio di Coppa Campioni con un terzo posto pieno di rimpianti, grazie alla vittoria facile contro il Walsum (7-1 il risultato finale).



Ai ragazzi di Michele Achilli bastano quattro minuti per chiudere la gara con i tedeschi, grazie a una doppietta del difensore argentino Mario Rodriguez, che prima trova lo spazio giusto per superare Nuevo Comellas, poi raddoppia sull’assist dalla destra di Thiel. L’Edilfox gioca sul velluto, con Català che di tanto in tanto controlla senza problemi i tentativi del Walsum. Si è giocato praticamente a una sola porta e prima di allungare con Matteo Cardella, al primo centro con la maglia biancorossa, e con Pablo Saavedra, il Circolo Pattinatori ha sfiorato molte volte la rete.





Nella ripresa la musica non cambia con De Oro che dopo cinque minuti trova il quinto gol su una bella verticalizzazione di Rodriguez, il sesto centro arriva invece sul tiro dalla distanza di capitan Saavedra. Le due squadre sciupano anche una punizione di prima a testa, il Walsum con Torres de Calballo, il Grosseto con Max Thiel. Il giocatore tedesco dell’Edilfox si riscatta mettendo nel sacco il settimo centro. Prima della conclusione il Cp ha avuto a disposizione la palla dell’8-0 ma la punizione di Franchi viene parata da Nuevo Comellas. A una manciata di secondi, invece, Keil con un tiro diretto rovina il clean-sheet dei biancorossi, superando Paride Sassetti che per buona parte del secondo tempo ha sostituito Català e ha effettuato alcuni buoni interventi. Si chiude così l’esperienza dei biancorossi a Noisy Le Grand con tanto rammarico per la brutta prestazione offerta contro i padroni di casa che ha condizionato il cammino di questo fine settimana.