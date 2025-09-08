Meteo come sarà il tempo martedì 9 settembre in Toscana e provincia di Grosseto
L'eclisse di Luna ripresa dall'Osservatorio di Roselle
L'Osservatorio Astronomico di Roselle ha effettuato un'apertura straordinaria domenica 7 settembre alle ore 19.30 per ammirare l'eclisse totale di Luna.
Roselle: Oltre 150 le presenze registrate presso la struttura, nonostante la nuvolosità diffusa che ha impedito l'osservazione iniziale del sorgere della Luna, il fenomeno ripreso subito dopo la dissolvenza delle nubi e stato corredato da una suggestiva l'illustrazione della volta celeste con le costellazioni accompagnate dalla Luna rossa.